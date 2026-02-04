Девятая ракетка и прошлогодняя чемпионка Абу-Даби снялась с пятисотника
Белинда Бенчич отказалась от выступлений в ОАЭ из-за болезни
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 9) снялась с хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), где в прошлом году выиграла трофей.
Белинда, которая была посеня под первым номером, должна была стартовать с матча 1/8 финала против Сонай Картал (Великобритания, WTA 61) сегодня, 4 февраля.
Однако Бенчич снялась с соревнований из-за болезни. Ее заменила лаки-лузер Рената Сарасуа (Мексика, WTA 92), которая проиграла Картал со счетом 0:6, 3:6.
Сонай стартовала в Абу-Даби с победы над Кристиной Букшей. Ее следующей оппоненткой будет Сара Бейлек.
Get well soon, Belinda ❤️🩹— wta (@WTA) February 4, 2026
Belinda Bencic is forced to withdraw in Abu Dhabi due to illness, she will be replaced by Lucky Loser Renata Zarazua.#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/dGpAOB81d4
