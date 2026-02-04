Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Девятая ракетка и прошлогодняя чемпионка Абу-Даби снялась с пятисотника
WTA
04 февраля 2026, 17:36 |
308
0

Девятая ракетка и прошлогодняя чемпионка Абу-Даби снялась с пятисотника

Белинда Бенчич отказалась от выступлений в ОАЭ из-за болезни

04 февраля 2026, 17:36 |
308
0
Девятая ракетка и прошлогодняя чемпионка Абу-Даби снялась с пятисотника
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 9) снялась с хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), где в прошлом году выиграла трофей.

Белинда, которая была посеня под первым номером, должна была стартовать с матча 1/8 финала против Сонай Картал (Великобритания, WTA 61) сегодня, 4 февраля.

Однако Бенчич снялась с соревнований из-за болезни. Ее заменила лаки-лузер Рената Сарасуа (Мексика, WTA 92), которая проиграла Картал со счетом 0:6, 3:6.

Сонай стартовала в Абу-Даби с победы над Кристиной Букшей. Ее следующей оппоненткой будет Сара Бейлек.

По теме:
Ястремская разгромно проиграла 11-й ракетке на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бывший тренер Динамо покинет страну из-за проблем со здоровьем
Белинда Бенчич WTA Абу-Даби болезнь Сонай Картал Рената Сарасуа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая сеяная. Определена соперница Снигур в 1/8 финала WTA 250 в Клуже
Теннис | 03 февраля 2026, 23:05 0
Вторая сеяная. Определена соперница Снигур в 1/8 финала WTA 250 в Клуже
Вторая сеяная. Определена соперница Снигур в 1/8 финала WTA 250 в Клуже

Дарья поборется против Жаклин Кристиан, которая прошла Лукрецию Стефанини

Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Теннис | 04 февраля 2026, 16:37 17
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии

Дарья отдала всего один гейм Жаклин Кристиан во втором раунде турнира в Клуж-Напоке

Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Футбол | 03.02.2026, 20:07
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
Футбол | 04.02.2026, 07:59
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Футбол | 04.02.2026, 08:18
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
02.02.2026, 22:47 1
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
02.02.2026, 19:10 18
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
04.02.2026, 15:45
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
03.02.2026, 07:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем