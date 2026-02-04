Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, с кем сыграет Олейникова в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке
WTA
Известно, с кем сыграет Олейникова в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке

Александра поборется за полуфинал турнира WTA 250 против Ван Синьюй

Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Синьюй

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) получила соперницу в 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В третьем раунде украинка поборется с четвертой сеяной Ван Синьюй (Китай, WTA 33), которая в своем поединке второго круга переиграла Ребеку Масарову (Швейцария, WTA 114).

Ван Синьюй одолела Масарову со счетом 6:4, 6:2 за 1 час и 20 минут. Помимо Ребеки, китаянка в Клуже также прошла Кейтлин Кеведо (Испания, WTA 134).

Ван Синьюй проведет 15-й четвертьфинале в карьере и поборется за 11-й полуфинал. В 2026 году она уже дважды играла против украинок: поражение Элине Свитолиной в финале соревнований WTA 250 в Окленде и победа над Ангелиной Калининой в первом раунде Australian Open.

Ранее Олейникова никогда не играла против Ван Синьюй. Их встреча состоится 5 февраля.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/8 финала

Ван Синьюй (Китай) [4] – Ребека Масарова (Швейцария) – 6:4, 6:2

Видеообзор матча

Александра Олейникова Ван Синьюй Ребека Масарова WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
