Три клуба из Европы нацелились на полузащитника, который принадлежит Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 17:07 | Обновлено 04 февраля 2026, 17:15
«Динамо» Бухарест, «Университатя Клуж-Напока» и «Петролул» заинтересованы в услугах Рамадани

ФК Динамо Киев. Решат Рамадани

Три клуба, которые представляют чемпионат Румынии, заинтересованы в услугах полузащитника Решата Рамадани, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо».

По информации журналиста Эмануэля Рошу, на 22-летнего футболиста из Северной Македонии нацелились «Динамо» Бухарест, «Университатя Клуж-Напока» и «Петролул».

Рамадани готов перебраться в чемпионат Румынии – в нынешнем сезоне полузащитник выступает на правах аренды за «Шкендию», где провел 24 матча и забил один гол.

Контракт Решата с киевским клубом истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро. В активе полузащитника две игры в футболке Северной Македонии.

Рамадани перебрался в «Динамо» в марте 2023 года как раз из «Шкендии» за 250 тысяч евро. За «бело-синих» провел всего четыре игры и не сумел завоевать место в стартовом составе.

Динамо Киев Решат Рамадани Шкендия Университатя Клуж-Напока Петролул Динамо Бухарест трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Instagram
Artem_Ponomar
Ну якщо він не потрібен команді то хоть якісь гроші за нього би отримали 
Ответить
0
Gargantua
только Динамо он не нужен. почему то.
Ответить
-2
