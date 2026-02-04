Три клуба из Европы нацелились на полузащитника, который принадлежит Динамо

Три клуба, которые представляют чемпионат Румынии, заинтересованы в услугах полузащитника Решата Рамадани, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо».

По информации журналиста Эмануэля Рошу, на 22-летнего футболиста из Северной Македонии нацелились «Динамо» Бухарест, «Университатя Клуж-Напока» и «Петролул».

Рамадани готов перебраться в чемпионат Румынии – в нынешнем сезоне полузащитник выступает на правах аренды за «Шкендию», где провел 24 матча и забил один гол.

Контракт Решата с киевским клубом истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро. В активе полузащитника две игры в футболке Северной Македонии.

Рамадани перебрался в «Динамо» в марте 2023 года как раз из «Шкендии» за 250 тысяч евро. За «бело-синих» провел всего четыре игры и не сумел завоевать место в стартовом составе.