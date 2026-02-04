Ман Сити – лидер АПЛ... Если бы матчи заканчивались после первых таймов

Известный статистический портал Opta опубликовал «виртуальную» турнирную таблицу АПЛ сезона 2025/26, в которую внесены очки командам только за результаты первых таймов.

Данная таблица показательна, поскольку Манчестер Сити в ней опережает Арсенал на 12 очков (54 против 42) после 24 туров!

В реальной таблице АПЛ у Арсенала 53 очка и опережает Манчестер Сити на 6 баллов (47), что свидетельствует о том, что лондонцы добавляли во вторых таймах своих матчей, а «горожане» потеряли 7 очков в своих поединках.

Турнирная таблица АПЛ сезона 2025/26, если бы матчи заканчивались после первых таймов (после 24 туров)