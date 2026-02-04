Ман Сити – лидер АПЛ... Если бы матчи заканчивались после первых таймов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
04 февраля 2026, 16:31 |
Очень показательно смотрится «виртуальная» турнирная таблица, составленная только из первых таймов

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный статистический портал Opta опубликовал «виртуальную» турнирную таблицу АПЛ сезона 2025/26, в которую внесены очки командам только за результаты первых таймов.

Данная таблица показательна, поскольку Манчестер Сити в ней опережает Арсенал на 12 очков (54 против 42) после 24 туров!

В реальной таблице АПЛ у Арсенала 53 очка и опережает Манчестер Сити на 6 баллов (47), что свидетельствует о том, что лондонцы добавляли во вторых таймах своих матчей, а «горожане» потеряли 7 очков в своих поединках.

Турнирная таблица АПЛ сезона 2025/26, если бы матчи заканчивались после первых таймов (после 24 туров)

  • 54 – Манчестер Сити
  • 42 – Арсенал
  • 38 – Челси
  • 38 – Манчестер Юнайтед
  • 38 – Борнмут
  • 36 – Кристал Пэлас
  • 35 – Брентфорд
  • 34 – Эвертон
  • 33 – Ньюкасл Юнайтед
  • 32 – Ливерпуль
  • 32 – Лидс Юнайтед
  • 32 – Вест Хэм Юнайтед
  • 29 – Астон Вилла
  • 29 – Фулхэм
  • 27 – Сандерленд
  • 26 – Тоттенхэм Хотспур
  • 24 – Брайтон
  • 21 – Ноттингем Форест
  • 17 – Вулверхэмптон
  • 16 – Бернли
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити статистика Арсенал Лондон
Сергей Турчак Источник: Instagram
