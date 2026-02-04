Ман Сити – лидер АПЛ... Если бы матчи заканчивались после первых таймов
Очень показательно смотрится «виртуальная» турнирная таблица, составленная только из первых таймов
Известный статистический портал Opta опубликовал «виртуальную» турнирную таблицу АПЛ сезона 2025/26, в которую внесены очки командам только за результаты первых таймов.
Данная таблица показательна, поскольку Манчестер Сити в ней опережает Арсенал на 12 очков (54 против 42) после 24 туров!
В реальной таблице АПЛ у Арсенала 53 очка и опережает Манчестер Сити на 6 баллов (47), что свидетельствует о том, что лондонцы добавляли во вторых таймах своих матчей, а «горожане» потеряли 7 очков в своих поединках.
Турнирная таблица АПЛ сезона 2025/26, если бы матчи заканчивались после первых таймов (после 24 туров)
- 54 – Манчестер Сити
- 42 – Арсенал
- 38 – Челси
- 38 – Манчестер Юнайтед
- 38 – Борнмут
- 36 – Кристал Пэлас
- 35 – Брентфорд
- 34 – Эвертон
- 33 – Ньюкасл Юнайтед
- 32 – Ливерпуль
- 32 – Лидс Юнайтед
- 32 – Вест Хэм Юнайтед
- 29 – Астон Вилла
- 29 – Фулхэм
- 27 – Сандерленд
- 26 – Тоттенхэм Хотспур
- 24 – Брайтон
- 21 – Ноттингем Форест
- 17 – Вулверхэмптон
- 16 – Бернли
