Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы

2 февраля женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг WTA.

Впервые в истории топ-10 входят две мамы: Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 9) и Элина Свитолина (Украина, WTA 10).

Бенчич вернулась в первую десятку (впервые с апреля 2023) еще в январе по итогам United Cup. Белинда родила дочь Беллу в апреле 2024 года и возобновила карьеру в октябре того же года.

Свитолина заняла 10-е место по итогам Australian Open 2026, на котором дошла до полуфинала. Элина поднялась в топ-10 впервые с сентября 2021 года. Свитолина родила дочь Скай в октябре 2022 года и вернулась в Тур в апреле 2023 года.

Топ-10 рейтинга WTA