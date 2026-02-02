Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Белинда Бенчич занимает девятое место, Элина Свитолина – десятое
2 февраля женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг WTA.
Впервые в истории топ-10 входят две мамы: Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 9) и Элина Свитолина (Украина, WTA 10).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Бенчич вернулась в первую десятку (впервые с апреля 2023) еще в январе по итогам United Cup. Белинда родила дочь Беллу в апреле 2024 года и возобновила карьеру в октябре того же года.
Свитолина заняла 10-е место по итогам Australian Open 2026, на котором дошла до полуфинала. Элина поднялась в топ-10 впервые с сентября 2021 года. Свитолина родила дочь Скай в октябре 2022 года и вернулась в Тур в апреле 2023 года.
Топ-10 рейтинга WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард греческого «Олимпиакоса» продолжит карьеру в чемпионате Франции на правах аренды
Известный тренер раскритиковал Ваната