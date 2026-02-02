Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 февраля 2026, 21:14 | Обновлено 02 февраля 2026, 21:46
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы

Белинда Бенчич занимает девятое место, Элина Свитолина – десятое

02 февраля 2026, 21:14 | Обновлено 02 февраля 2026, 21:46
Белинда Бенчич и Элина Свитолина

2 февраля женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг WTA.

Впервые в истории топ-10 входят две мамы: Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 9) и Элина Свитолина (Украина, WTA 10).

Бенчич вернулась в первую десятку (впервые с апреля 2023) еще в январе по итогам United Cup. Белинда родила дочь Беллу в апреле 2024 года и возобновила карьеру в октябре того же года.

Свитолина заняла 10-е место по итогам Australian Open 2026, на котором дошла до полуфинала. Элина поднялась в топ-10 впервые с сентября 2021 года. Свитолина родила дочь Скай в октябре 2022 года и вернулась в Тур в апреле 2023 года.

Топ-10 рейтинга WTA

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
