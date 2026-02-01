Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Церемония награждения: как Алькарасу вручали трофей Aus Open 2026
Australian Open
01 февраля 2026, 23:25 |
ФОТО. Церемония награждения: как Алькарасу вручали трофей Aus Open 2026

Смотрите фотогалерею церемонии награждения после финала Australian Open 2026

01 февраля 2026, 23:25
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Новак Джокович

1 февраля состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026 в мужском одиночном разряде – Карлос Алькарас переиграл Новака Джоковича в пяти сетах.

Алькарас впервые в карьере завоевал трофей Australian Open и собрал карьерный Grand Slam, став самым молодым игроком в истории, которому это удалось.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения. Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей торжественной церемонии!

На поединке присутствовал легендарный испанец Рафаэль Надаль. Алькарас и Джокович во время своих речей выразили уважение и благодарность Рафе.

По теме:
АЛЬКАРАС: Никто не знает, как усердно я работал, чтобы выиграть этот трофей
ДЖОКОВИЧ: «Я уверен, мы еще много раз встретимся в ближайшие 10 лет»
ФОТО. Надаль посетил финал Aus Open. Джокович позвал Рафу выйти вместо него
Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Australian Open 2026 фото фотогалерея
