ФОТО. Церемония награждения: как Алькарасу вручали трофей Aus Open 2026

Смотрите фотогалерею церемонии награждения после финала Australian Open 2026
1 февраля состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026 в мужском одиночном разряде – Карлос Алькарас переиграл Новака Джоковича в пяти сетах.
Алькарас впервые в карьере завоевал трофей Australian Open и собрал карьерный Grand Slam, став самым молодым игроком в истории, которому это удалось.
После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения. Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей торжественной церемонии!
На поединке присутствовал легендарный испанец Рафаэль Надаль. Алькарас и Джокович во время своих речей выразили уважение и благодарность Рафе.
