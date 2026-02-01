1 февраля состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026 в мужском одиночном разряде – Карлос Алькарас переиграл Новака Джоковича в пяти сетах.

Алькарас впервые в карьере завоевал трофей Australian Open и собрал карьерный Grand Slam, став самым молодым игроком в истории, которому это удалось.

После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения. Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей торжественной церемонии!

На поединке присутствовал легендарный испанец Рафаэль Надаль. Алькарас и Джокович во время своих речей выразили уважение и благодарность Рафе.

ФОТО. Церемония награждения: как Алькарасу вручали трофей Aus Open 2026