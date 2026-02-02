Туринцы забили пять голов. Ювентус с дублем Бремера разобрался с Пармой

Туринский Ювентус одержал выездную победу над Пармой в матче 23-го тура Серии А 2025/26.

Старая синьора переиграла соперников на стадионе Эннио Тардини со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все пяти мячей забили игроки Юве – на 51-й минуте Андреа Камбьязо оформил автогол.

В составе подопечных Лучано Спаллети отличились Глейсон Бремер (дубль), Уэстон Маккенни и Джонатан Дэвид.

В таблице чемпионата Италии Ювентус занимает четвертое место с 45 очками. У Пармы 23 пункта и 16-я позиция.

Серия А 2025/26. 23-й тур, 1 февраля

Парма – Ювентус – 1:4

Голы: Камбьязо, 51 (автогол) – Бремер, 15, 54, Маккенни, 37, Дэвид, 64