Чемпионат Италии
Парма
01.02.2026 21:45 – FT 1 : 4
Ювентус
Италия
02 февраля 2026, 00:09 | Обновлено 02 февраля 2026, 00:12
35
0

Туринцы забили пять голов. Ювентус с дублем Бремера разобрался с Пармой

Старая синьора переиграла соперников со счетом 4:1 в матче 23-го тура Серии А

Туринцы забили пять голов. Ювентус с дублем Бремера разобрался с Пармой
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский Ювентус одержал выездную победу над Пармой в матче 23-го тура Серии А 2025/26.

Старая синьора переиграла соперников на стадионе Эннио Тардини со счетом 4:1.

Все пяти мячей забили игроки Юве – на 51-й минуте Андреа Камбьязо оформил автогол.

В составе подопечных Лучано Спаллети отличились Глейсон Бремер (дубль), Уэстон Маккенни и Джонатан Дэвид.

В таблице чемпионата Италии Ювентус занимает четвертое место с 45 очками. У Пармы 23 пункта и 16-я позиция.

Серия А 2025/26. 23-й тур, 1 февраля

Парма – Ювентус – 1:4

Голы: Камбьязо, 51 (автогол) – Бремер, 15, 54, Маккенни, 37, Дэвид, 64

