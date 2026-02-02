Туринцы забили пять голов. Ювентус с дублем Бремера разобрался с Пармой
Старая синьора переиграла соперников со счетом 4:1 в матче 23-го тура Серии А
Туринский Ювентус одержал выездную победу над Пармой в матче 23-го тура Серии А 2025/26.
Старая синьора переиграла соперников на стадионе Эннио Тардини со счетом 4:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Все пяти мячей забили игроки Юве – на 51-й минуте Андреа Камбьязо оформил автогол.
В составе подопечных Лучано Спаллети отличились Глейсон Бремер (дубль), Уэстон Маккенни и Джонатан Дэвид.
В таблице чемпионата Италии Ювентус занимает четвертое место с 45 очками. У Пармы 23 пункта и 16-я позиция.
Серия А 2025/26. 23-й тур, 1 февраля
Парма – Ювентус – 1:4
Голы: Камбьязо, 51 (автогол) – Бремер, 15, 54, Маккенни, 37, Дэвид, 64
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер не будет вызывать вингера Динамо
Пулулу все-таки может оказаться в Киеве