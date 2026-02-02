30 минут Ярмолюка. Известна оценка Егора за матч против Астон Виллы
Брентфорд одержал минимальную победу со счетом 1:0
В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и лондонским «Брентфордом». Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды.
В этом поединке принял участие украинский футболист – полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Егор вышел на поле на 60-й минуте. От портала WhoScored он получил оценку 6.1.
Лучшим игроком встречи был признан вратарь «пчел» Куивин Келлехер – его гол оценили в 7.7 балла.
Оценки за матч Астон Вилла – Брентфорд:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон рассказал о Жаже и Александре Рыкуне
Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ 2025/26