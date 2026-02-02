30 минут Ярмолюка. Известна оценка Егора за матч против Астон Виллы

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и лондонским «Брентфордом». Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды.

В этом поединке принял участие украинский футболист – полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк.

Егор вышел на поле на 60-й минуте. От портала WhoScored он получил оценку 6.1.

Лучшим игроком встречи был признан вратарь «пчел» Куивин Келлехер – его гол оценили в 7.7 балла.

Оценки за матч Астон Вилла – Брентфорд: