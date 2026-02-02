Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
02 февраля 2026, 00:54 |
5 минут Степанова. Известна оценка форварда за дебютный матч в Утрехте

Артем получил 6 баллов от WhoScored

5 минут Степанова. Известна оценка форварда за дебютный матч в Утрехте
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Нидерландов между «Херенвеном» и «Утрехтом». Игра прошла на стадионе «Стадион Абе Ленстра» в Херенвене и закончилась ничьей со счетом 1:1.

Украинский нападник «Утрехта» Артем Степанов вышел на поле только на 85-й минуте и не сумел отличиться результативными действиями в своем дебютном матче.

Перфоманс форварда статистический портал WhoScored оценил в 6.0 баллов из 10 возможных, что стало второй самой низкой оценкой в матче среди всех игроков его команды.

Оценки игроков за матч Херенвен – Утрехт:

Утрехт Херенвен чемпионат Нидерландов по футболу Артем Степанов оценки WhoScored
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
