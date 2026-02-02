Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис Энрике ответил, заслужил ли ПСЖ победу над Страсбургом
Франция
02 февраля 2026, 02:11 |
Тренер оценил игру команды

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился впечатлениями от победы своего коллектива в поединке 20-го тура французской Лиги 1 против «Страсбурга» (2:1).

«Прекрасно, что нам удалось набрать три очка. Не припомню здесь ни одного простого выезда. «Страсбург» обладает талантливой молодежью и множеством квалифицированных исполнителей.

В первой половине встречи нам не хватало точности, во второй ситуация улучшилась, но в любом случае мы довольны итогом. Это значимое достижение, хотя мы способны демонстрировать более качественный футбол.

Не готов утверждать, насколько заслуженным был этот результат, но он критически важен для укрепления нашей уверенности и реализации дальнейших планов», – передает слова Энрике Footmercato.

По теме:
Страсбург – ПСЖ – 1:2. За что удалили Хакими? Видео голов и обзор матча
Справились без Забарного. ПСЖ в меньшинстве вырвал победу над Страсбургом
Сыграет ли Забарный? Известен состав ПСЖ на игру против Страсбурга
Луис Энрике ПСЖ Лига 1 (Франция) Страсбург
Михаил Олексиенко Источник: Footmercato
