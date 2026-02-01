Луис Энрике предупредил Илью Забарного после критики во Франции

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал критику, которая коснулась украинского защитника Ильи Забарного и других новичков команды.

«Первое, что я делаю, когда мы подписываем игрока – предупреждаю, что в первый год его будут критиковать. Так было с Брэдли Барколя, Дезире Дуэ и многими другими футболистами. Это нормально.

Этим летом мы подписали трех игроков – Шевалье, Забарного и Марина. Я очень доволен ими, даже несмотря на то, что они всегда могут прогрессировать. Критика – это нормальная вещь, когда приходишь в команду такого уровня. Ее нужно принимать», – сказал Энрике.