Луис Энрике предупредил Илью Забарного после критики во Франции
Франция
01 февраля 2026, 08:35 |
0

Луис Энрике предупредил Илью Забарного после критики во Франции

Тренер советует меньше обращать на это внимания

Луис Энрике предупредил Илью Забарного после критики во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал критику, которая коснулась украинского защитника Ильи Забарного и других новичков команды.

«Первое, что я делаю, когда мы подписываем игрока – предупреждаю, что в первый год его будут критиковать. Так было с Брэдли Барколя, Дезире Дуэ и многими другими футболистами. Это нормально.

Этим летом мы подписали трех игроков – Шевалье, Забарного и Марина. Я очень доволен ими, даже несмотря на то, что они всегда могут прогрессировать. Критика – это нормальная вещь, когда приходишь в команду такого уровня. Ее нужно принимать», – сказал Энрике.

Луис Энрике чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
