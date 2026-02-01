Сергей Ребров удивил тренера Динамо
Кендзерек – о сборной Украины
Польский представитель тренерского штаба киевского «Динамо» Мацей Кендзерек высоко оценил уровень сборной Украины.
«Я имел возможность посмотреть все матчи сборной Украины осенью. И, честно говоря, это очень хорошая команда с большим количеством качественных футболистов», — сказал Кендзерек.
Ребров часто удивляет. Он вызывает дебютантов, ищет разные решения, использует игроков на разных позициях, меняет расстановку и систему игры. Возьмем, к примеру, нашего Тараса Михавка: недавно он получил первый вызов в сборную Украины, а уже осенью играл в стартовом составе на «Парк де Пренс» против Франции. У него огромный потенциал», – сказал Кендзерек.
