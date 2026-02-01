Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей Ребров удивил тренера Динамо
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 08:55 |
829
0

Сергей Ребров удивил тренера Динамо

Кендзерек – о сборной Украины

01 февраля 2026, 08:55 |
829
0
Сергей Ребров удивил тренера Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мацей Кендзерек

Польский представитель тренерского штаба киевского «Динамо» Мацей Кендзерек высоко оценил уровень сборной Украины.

«Я имел возможность посмотреть все матчи сборной Украины осенью. И, честно говоря, это очень хорошая команда с большим количеством качественных футболистов», — сказал Кендзерек.

Ребров часто удивляет. Он вызывает дебютантов, ищет разные решения, использует игроков на разных позициях, меняет расстановку и систему игры. Возьмем, к примеру, нашего Тараса Михавка: недавно он получил первый вызов в сборную Украины, а уже осенью играл в стартовом составе на «Парк де Пренс» против Франции. У него огромный потенциал», – сказал Кендзерек.

По теме:
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Лучший вратарь-бомбардир Украины: «До АПЛ Трубин еще не дорос»
Мацей Кендзерек Сергей Ребров сборная Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Теннис | 31 января 2026, 13:05 71
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026

Елена выстояла против первой ракетки мира и завоевала трофей в Мельбурне

Бензема нашел себе новый клуб. Трансфер близко
Футбол | 01 февраля 2026, 08:50 0
Бензема нашел себе новый клуб. Трансфер близко
Бензема нашел себе новый клуб. Трансфер близко

Французский нападающий может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»

Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футбол | 31.01.2026, 18:45
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
ФОТО. Игроки и болельщики. Эмоции сборной Украины после вылета с Евро
Футзал | 01.02.2026, 01:59
ФОТО. Игроки и болельщики. Эмоции сборной Украины после вылета с Евро
ФОТО. Игроки и болельщики. Эмоции сборной Украины после вылета с Евро
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Бокс | 31.01.2026, 09:12
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 18
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
30.01.2026, 14:23 1
Футбол
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 7
Теннис
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
31.01.2026, 05:05
Теннис
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 6
Футбол
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем