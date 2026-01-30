Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Оливия Гадеки и Джон Пирс в финале одолели тандем Кристина Младенович / Мануэль Гинар
Австралийский тандем Оливия Гадеки / Джон Пирс выиграл трофей Открытого чемпионата Австралии 2026 в смешанном парном разряде.
В финале австралийцы на супертай-брейке одолели французский дуэт Кристина Младенович / Мануэль Гинар за 1 час и 34 минуты.
Australian Open 2026. Микст. Финал
Оливия Гадеки (Австралия) / Джон Пирс (Австралия) – Кристина Младенович (Франция) / Мануэль Гинар (Франция) – 4:6, 6:3, [10:8]
Гадеки и Пирс на пути к трофею переиграли дуэты Вера Звонорева / Лука Миедлер, Лаура Зигемунд / Эдуар Роже-Васслен, Александра Крунич / Мате Павич и Тейлор Таунсенд / Никола Мектич.
Гадеки и Пирс выиграли второй совместный трофей – в прошлом году они также стали чемпионами Australian Open. Оливия и Джон стали первой парой с 1989 года, которая сумела защитить трофей в Мельбурне.
Для Оливии этот титул стал вторым на турнирах Grand Slam. У Джо теперь четыре трофея на мейджорах (парный AO-2017, микст на US Open 2022).
