Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Australian Open
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте

Оливия Гадеки и Джон Пирс в финале одолели тандем Кристина Младенович / Мануэль Гинар

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливия Гадеки и Джон Пирс

Австралийский тандем Оливия Гадеки / Джон Пирс выиграл трофей Открытого чемпионата Австралии 2026 в смешанном парном разряде.

В финале австралийцы на супертай-брейке одолели французский дуэт Кристина Младенович / Мануэль Гинар за 1 час и 34 минуты.

Australian Open 2026. Микст. Финал

Оливия Гадеки (Австралия) / Джон Пирс (Австралия) – Кристина Младенович (Франция) / Мануэль Гинар (Франция) – 4:6, 6:3, [10:8]

Гадеки и Пирс на пути к трофею переиграли дуэты Вера Звонорева / Лука Миедлер, Лаура Зигемунд / Эдуар Роже-Васслен, Александра Крунич / Мате Павич и Тейлор Таунсенд / Никола Мектич.

Гадеки и Пирс выиграли второй совместный трофей – в прошлом году они также стали чемпионами Australian Open. Оливия и Джон стали первой парой с 1989 года, которая сумела защитить трофей в Мельбурне.

Для Оливии этот титул стал вторым на турнирах Grand Slam. У Джо теперь четыре трофея на мейджорах (парный AO-2017, микст на US Open 2022).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Церемония награждения

Мануэль Гинар Джон Пирс Кристина Младенович Оливия Гадеки Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
