АЛЬКАРАС: «Физически – один из самых изнурительных матчей в моей карьере»

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас провел флеш-интервью после безумного полуфинала Australian Open 2026 против Александра Зверева:

– Карлос, вам было тяжело. У вас до сих пор есть физические проблемы. В середине матча вы испытывали серьезные трудности. В пятом сете вы все время уступали с брейком. Как вообще вам удалось выиграть этот матч?

– Верить все время. Я всегда говорю, что нужно верить в себя, несмотря ни на что. Неважно, через какие трудности ты проходишь, что с тобой происходит – ты все равно должен постоянно верить в себя. Мне было тяжело в середине третьего сета. Физически это был один из самых изнурительных матчей, которые я когда-либо играл за свою, скажем так, короткую карьеру.

Но я уже бывал в подобных ситуациях, играл такие матчи раньше, поэтому я знал, что мне нужно делать. Мне нужно было вложить в матч все свое сердце. Думаю, я это сделал. Я боролся до последнего мяча. Я знал, что у меня будут шансы. Я был очень страстным, особенно в пятом сете. И я невероятно горжусь собой – тем, как я боролся и как вернулся в пятом сете.

– Это будет последний вопрос, потому что вам нужно восстанавливаться. В воскресенье вы сыграете за свой первый трофей Australian Open. Также вы попытаетесь стать самым молодым мужчиной в истории, выигравшим все четыре мейджора – оформить карьерный Grand Slam. Что для вас будет значить сделать это в воскресенье вечером?

– Ну, спасибо, что прямо сейчас создаете на меня такое давление. Шучу, шучу, не переживайте. Я просто очень–очень счастлив иметь возможность сыграть свой первый финал здесь, в Мельбурне. Это то, к чему я долго стремился, за чем гнался. Возможность побороться за титул. Эти две недели были отличными. Думаю, мой уровень очень сильно вырос. Но есть одна вещь, которую я должен сказать: я бы не стоял здесь сейчас и не давал это интервью без вас, ребята. Для меня это было настоящее удовольствие – играть перед вами. То, как вы возвращали меня в матч, как подталкивали меня каждый раз, за каждый мяч, за каждое очко – это было безумно.

Я действительно очень благодарен за поддержку, которую получил не только в этом матче, но на протяжении всего турнира. Надеюсь, в воскресенье здесь будет отличная атмосфера и потрясающая поддержка. Я не могу дождаться. Но прямо сейчас мои мысли только о восстановлении, чтобы постараться быть в хорошем состоянии и устроить для вас шоу. Увидимся в воскресенье, думаю.

Алькарас переиграл Зверева со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5, отыграв подачу на матч в девятом гейме пятого сета. В финале Aus Open Карлос поборется с победителем противостояния Новак Джокович – Янник Синнер.