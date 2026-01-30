Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. АЛЬКАРАС: «Физически – один из самых изнурительных матчей в моей карьере»
Australian Open
30 января 2026, 12:01 |
219
0

АЛЬКАРАС: «Физически – один из самых изнурительных матчей в моей карьере»

Карлос провел флеш-интервью после победы над Зверевым в полуфинале Australian Open

30 января 2026, 12:01 |
219
0
АЛЬКАРАС: «Физически – один из самых изнурительных матчей в моей карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас провел флеш-интервью после безумного полуфинала Australian Open 2026 против Александра Зверева:

– Карлос, вам было тяжело. У вас до сих пор есть физические проблемы. В середине матча вы испытывали серьезные трудности. В пятом сете вы все время уступали с брейком. Как вообще вам удалось выиграть этот матч?

– Верить все время. Я всегда говорю, что нужно верить в себя, несмотря ни на что. Неважно, через какие трудности ты проходишь, что с тобой происходит – ты все равно должен постоянно верить в себя. Мне было тяжело в середине третьего сета. Физически это был один из самых изнурительных матчей, которые я когда-либо играл за свою, скажем так, короткую карьеру.

Но я уже бывал в подобных ситуациях, играл такие матчи раньше, поэтому я знал, что мне нужно делать. Мне нужно было вложить в матч все свое сердце. Думаю, я это сделал. Я боролся до последнего мяча. Я знал, что у меня будут шансы. Я был очень страстным, особенно в пятом сете. И я невероятно горжусь собой – тем, как я боролся и как вернулся в пятом сете.

– Это будет последний вопрос, потому что вам нужно восстанавливаться. В воскресенье вы сыграете за свой первый трофей Australian Open. Также вы попытаетесь стать самым молодым мужчиной в истории, выигравшим все четыре мейджора – оформить карьерный Grand Slam. Что для вас будет значить сделать это в воскресенье вечером?

– Ну, спасибо, что прямо сейчас создаете на меня такое давление. Шучу, шучу, не переживайте. Я просто очень–очень счастлив иметь возможность сыграть свой первый финал здесь, в Мельбурне. Это то, к чему я долго стремился, за чем гнался. Возможность побороться за титул. Эти две недели были отличными. Думаю, мой уровень очень сильно вырос. Но есть одна вещь, которую я должен сказать: я бы не стоял здесь сейчас и не давал это интервью без вас, ребята. Для меня это было настоящее удовольствие – играть перед вами. То, как вы возвращали меня в матч, как подталкивали меня каждый раз, за каждый мяч, за каждое очко – это было безумно.

Я действительно очень благодарен за поддержку, которую получил не только в этом матче, но на протяжении всего турнира. Надеюсь, в воскресенье здесь будет отличная атмосфера и потрясающая поддержка. Я не могу дождаться. Но прямо сейчас мои мысли только о восстановлении, чтобы постараться быть в хорошем состоянии и устроить для вас шоу. Увидимся в воскресенье, думаю.

Алькарас переиграл Зверева со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5, отыграв подачу на матч в девятом гейме пятого сета. В финале Aus Open Карлос поборется с победителем противостояния Новак Джокович – Янник Синнер.

По теме:
Алькарас за 5.5 часа выиграл у Зверева драматичный полуфинал Aus Open 2026
Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Новак Джокович – Янник Синнер. Прогноз и анонс на полуфинал Australian Open
Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
Футбол | 29 января 2026, 10:36 18
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко

Виктор вновь остался свободным агентом

Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Теннис | 29 января 2026, 12:01 78
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open

Элина уступила первой ракетке мира в двух сетах, взяв пять геймов

Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Футбол | 30.01.2026, 07:42
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Футбол | 30.01.2026, 03:52
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Костюк снялась с тысячника в Дохе, где в 2025 году сыграла в четвертьфинале
Теннис | 29.01.2026, 22:45
Костюк снялась с тысячника в Дохе, где в 2025 году сыграла в четвертьфинале
Костюк снялась с тысячника в Дохе, где в 2025 году сыграла в четвертьфинале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 10
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 50
Теннис
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем