ВИДЕО. Гол, ставший искусством: Момани посвятил анимацию Трубину
Решающий удар Трубина в ворота Реала получил художественное продолжение
Легендарный карикатурист Омар Момани представил анимационное видео, вдохновленное решающим голом Анатолия Трубина в ворота «Реала».
Эпизод, который уже успел стать вирусным в футбольных соцсетях, получил художественное переосмысление в фирменном стиле Момани.
Анимация мгновенно разошлась по сети, вызвав восторг у болельщиков и поклонников футбольной культуры по всему миру.
Для многих фанатов этот момент стал наглядным примером того, как футбол выходит за рамки спорта и превращается в источник вдохновения для искусства, объединяя эмоции, стиль и историю в одном кадре.
