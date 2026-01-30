ВИДЕО. Гол, ставший искусством: Момани посвятил анимацию Трубину

Легендарный карикатурист Омар Момани представил анимационное видео, вдохновленное решающим голом Анатолия Трубина в ворота «Реала».

Эпизод, который уже успел стать вирусным в футбольных соцсетях, получил художественное переосмысление в фирменном стиле Момани.

Анимация мгновенно разошлась по сети, вызвав восторг у болельщиков и поклонников футбольной культуры по всему миру.

Для многих фанатов этот момент стал наглядным примером того, как футбол выходит за рамки спорта и превращается в источник вдохновения для искусства, объединяя эмоции, стиль и историю в одном кадре.