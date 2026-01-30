Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол, ставший искусством: Момани посвятил анимацию Трубину
Другие новости
30 января 2026, 03:01 |
271
0

ВИДЕО. Гол, ставший искусством: Момани посвятил анимацию Трубину

Решающий удар Трубина в ворота Реала получил художественное продолжение

30 января 2026, 03:01 |
271
0
ВИДЕО. Гол, ставший искусством: Момани посвятил анимацию Трубину
Instagram. Анатолий Трубин глазами Омара Момани

Легендарный карикатурист Омар Момани представил анимационное видео, вдохновленное решающим голом Анатолия Трубина в ворота «Реала».

Эпизод, который уже успел стать вирусным в футбольных соцсетях, получил художественное переосмысление в фирменном стиле Момани.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Анимация мгновенно разошлась по сети, вызвав восторг у болельщиков и поклонников футбольной культуры по всему миру.

Для многих фанатов этот момент стал наглядным примером того, как футбол выходит за рамки спорта и превращается в источник вдохновения для искусства, объединяя эмоции, стиль и историю в одном кадре.

По теме:
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ФОТО. Жена Трубина отреагировала на его гол в матче с Реалом
ДЕВУШКА ДНЯ. Она вдохновила Трубина на гол Реалу: Марина Галаган
видео lifestyle Анатолий Трубин Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29 января 2026, 06:23 3
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных

Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футбол | 29 января 2026, 06:47 9
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка

Борьбу за трофей продолжат 24 команды, 8 из них вышли в 1/8 финала

ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Футбол | 29.01.2026, 18:22
ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
ФОТО. Первая леди аргентинского футбола: жена Месси – в новой форме
Футбол | 30.01.2026, 00:44
ФОТО. Первая леди аргентинского футбола: жена Месси – в новой форме
ФОТО. Первая леди аргентинского футбола: жена Месси – в новой форме
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29.01.2026, 08:55
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 4
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 1
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем