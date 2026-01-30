Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда МЮ бьет тревогу: почему Каррику нельзя доверять должность тренера
30 января 2026, 01:52 | Обновлено 30 января 2026, 01:53
Легенда МЮ бьет тревогу: почему Каррику нельзя доверять должность тренера

Невилл предупредил об опасном сценарии

Getty Images/Global Images Ukraine

Гари Невилл убежден, что Майклу Каррику не следует доверять пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе в следующем сезоне.

«Для управления одним из величайших клубов планеты и успешного противостояния колоссальному давлению необходим многолетний багаж опыта.

Вспомните путь Микеля Артеты под руководством Гвардиолы в «Ман Сити». Если бы в «МЮ» пригласили специалиста уровня Энрике, Тухеля или Анчелотти, а Каррик ассистировал им два–три года перед тем, как возглавить команду, это выглядело бы логично.

Однако я считаю, что назначение Каррика главным тренером «МЮ» всего после четырех месяцев работы в клубе и пары лет в «Мидлсбро» – это прямой путь к провалу.

Меня пугает перспектива того, что мы снова станем свидетелями того, как «наш парень» терпит неудачу через полтора года. Мы уже видели этот сюжет.

«МЮ» обязан нанять топового наставника из тех, кто освободится летом, и сделать это незамедлительно», – отметил бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире программы The Overlap.

Михаил Олексиенко Источник: ESPN
