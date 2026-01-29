Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
01.02.2026 18:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 января 2026, 21:02 | Обновлено 29 января 2026, 21:19
Смотрите 1 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

Смотреть трансляцию

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Новый трансферный рекорд. Клуб АПЛ покупает форварда
Назван фаворит на должность тренера Реала. Он возглавлял ПСЖ и Арсенал
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига смотреть онлайн Тоттенхэм - Манчестер Сити
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
