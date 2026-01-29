В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

