01.02.2026 18:30 - : -
Англия29 января 2026, 21:02 | Обновлено 29 января 2026, 21:19
34
0
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии
29 января 2026, 21:02 | Обновлено 29 января 2026, 21:19
34
0
В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 29 января 2026, 10:14 20
Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву
Теннис | 29 января 2026, 12:01 76
Элина уступила первой ракетке мира в двух сетах, взяв пять геймов
Футбол | 29.01.2026, 01:57
Теннис | 29.01.2026, 17:27
Футбол | 29.01.2026, 21:22
Комментарии 0
Популярные новости
29.01.2026, 00:13 64
28.01.2026, 06:02 7
29.01.2026, 09:44 4
29.01.2026, 07:45 5
28.01.2026, 09:22 19
28.01.2026, 11:50 6
28.01.2026, 16:57 14
29.01.2026, 01:02 1