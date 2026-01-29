Костюк снялась с тысячника в Дохе, где в 2025 году сыграла в четвертьфинале
Марта пропустит соревнований WTA 1000 в Катаре, ее заменила Мария Боузкова
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) не сыграет на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
Украинка продолжает восстанавливаться от травмы щиколотки, которую получила на Australian Open 2026. Ранее Марта поделилась фото, на котором видно, что она носит ортез.
В 2025 году Костюк добралась до четвертьфинала тысячника в Дохе, где проиграла будущей чемпионке Аманде Анисимовой. Турнир в Дохе в 2026 году пройдет с 8 по 14 февраля.
Помимо Костюк, с турнира в Дохе также снялись Наоми Осака (замена – Ван Синьюй) и Ева Лис (замена – Анастася Павлюченкова).
Из украинок в заявке Дохи находится Элина Свитолина, которая будет посеяна под 10-м номером.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина опубликовала пост в Instagram после завершения выступлений на Australian Open
Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке