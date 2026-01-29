Костюк снялась с тысячника в Дохе, где в 2025 году сыграла в четвертьфинале

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) не сыграет на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

Украинка продолжает восстанавливаться от травмы щиколотки, которую получила на Australian Open 2026. Ранее Марта поделилась фото, на котором видно, что она носит ортез.

В 2025 году Костюк добралась до четвертьфинала тысячника в Дохе, где проиграла будущей чемпионке Аманде Анисимовой. Турнир в Дохе в 2026 году пройдет с 8 по 14 февраля.

Помимо Костюк, с турнира в Дохе также снялись Наоми Осака (замена – Ван Синьюй) и Ева Лис (замена – Анастася Павлюченкова).

Из украинок в заявке Дохи находится Элина Свитолина, которая будет посеяна под 10-м номером.