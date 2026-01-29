ФОТО. Девушка футболиста Динамо разделась на Мальдивах. Очень горячо
Елизавета Кандыба – в бикини
Девушка игрока киевского «Динамо» Назара Волошина – Елизавета Кандыба – поделилась в Instagram серией эффектных снимков с отдыха на Мальдивах.
На фото Елизавета позирует на белоснежном пляже у океана в стильных купальниках, демонстрируя отличную форму и атмосферу премиального отдыха.
Публикация быстро собрала тысячи лайков и множество восторженных комментариев.
Подписчики отмечают естественную красоту, сексуальность и расслабленный вайб тропического отпуска.
