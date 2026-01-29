Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Девушка футболиста Динамо разделась на Мальдивах. Очень горячо
29 января 2026, 22:55 | Обновлено 29 января 2026, 23:36
Елизавета Кандыба – в бикини

Instagram. Елизавета Кандыба

Девушка игрока киевского «Динамо» Назара ВолошинаЕлизавета Кандыба – поделилась в Instagram серией эффектных снимков с отдыха на Мальдивах.

На фото Елизавета позирует на белоснежном пляже у океана в стильных купальниках, демонстрируя отличную форму и атмосферу премиального отдыха.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация быстро собрала тысячи лайков и множество восторженных комментариев.

Подписчики отмечают естественную красоту, сексуальность и расслабленный вайб тропического отпуска.

