Украинский клуб распустил команду на фоне финансовых проблем

Стало известно, почему «Горняк-Спорт» распустил команду. Об этом сообщает Gool.ua.

По информации источника, клуб из Второй лиги принял решение о том, чтобы распустить команду не из-за недовольства результатами, а из-за финансовых проблем. Зарплату не получали ни футболисты, ни тренер, ни персонал.

Наш сайт сообщал о том, что клуб покинули как тренер Йован Маркоски с его ассистентом Павлом Ребенком, так и почти все футболисты – остались лишь защитник Попович и нападающий Полюхович.

«Горняк-Спорт» занимает 9-е место в группе Б Второй лиги: в 19 матчах команда набрала 9 очков.