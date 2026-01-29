Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский клуб распустил команду на фоне финансовых проблем
Украина. Вторая лига
29 января 2026, 23:03 | Обновлено 29 января 2026, 23:21
Украинский клуб распустил команду на фоне финансовых проблем

«Горняк-Спорт» не платит зарплаты ни игрокам, ни тренеру, ни персоналу клуба

Горняк-Спорт

Стало известно, почему «Горняк-Спорт» распустил команду. Об этом сообщает Gool.ua.

По информации источника, клуб из Второй лиги принял решение о том, чтобы распустить команду не из-за недовольства результатами, а из-за финансовых проблем. Зарплату не получали ни футболисты, ни тренер, ни персонал.

Наш сайт сообщал о том, что клуб покинули как тренер Йован Маркоски с его ассистентом Павлом Ребенком, так и почти все футболисты – остались лишь защитник Попович и нападающий Полюхович.

«Горняк-Спорт» занимает 9-е место в группе Б Второй лиги: в 19 матчах команда набрала 9 очков.

Горняк-Спорт Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
