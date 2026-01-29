Украинский клуб распустил команду на фоне финансовых проблем
«Горняк-Спорт» не платит зарплаты ни игрокам, ни тренеру, ни персоналу клуба
Стало известно, почему «Горняк-Спорт» распустил команду. Об этом сообщает Gool.ua.
По информации источника, клуб из Второй лиги принял решение о том, чтобы распустить команду не из-за недовольства результатами, а из-за финансовых проблем. Зарплату не получали ни футболисты, ни тренер, ни персонал.
Наш сайт сообщал о том, что клуб покинули как тренер Йован Маркоски с его ассистентом Павлом Ребенком, так и почти все футболисты – остались лишь защитник Попович и нападающий Полюхович.
«Горняк-Спорт» занимает 9-е место в группе Б Второй лиги: в 19 матчах команда набрала 9 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер впечатлен игрой Трубина
Украинская команда будет играть с Францией