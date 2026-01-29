СОБОЛЕНКО: Уважаю Элину как игрока. Я знаю, что она уважает меня как игрока

Первая ракетка мира Арина Соболенко провела пресс-конференцию после победы над Элиной Свитолиной в полуфинале Australian Open 2026:

– Вы обе проявляете взаимное уважение: аплодируете друг другу по ходу матча. Как вы относитесь к тому, что вы не можете и вам не разрешено поприветствовать друг друга в конце матча, попрощаться? Остается ли это у вас в голове? Думаете ли вы о том, что независимо от результата матча вы не можете подойти и поприветствовать ее, так же как и она не может подойти к вам? Или вы вообще об этом не думаете?

– Я на этом не зацикливаюсь, и это продолжается уже долгое время. Это их решение, и я его уважаю. Сейчас у меня есть возможность выразить уважение к ней – здесь, в интервью на корте. Я думаю, она знает, что я уважаю ее как игрока. Я знаю, что она уважает меня как игрока. Это все, что для меня важно. А что касается отсутствия рукопожатия – это их решение, и я его уважаю.

– Сказали ли вы что-то Элине, когда шли к сетке?

– У меня не было возможности даже сказать ей «отличная работа», а сейчас такая возможность есть. Так что: отличная работа, отличный матч, отличный игрок, потрясающий турнир. Да, она сыграла невероятно.

– После матчбола вы ничего не сказали?

– Нет, нет, нет, не сказала. Я просто поблагодарила судью – и все.

Свитолина проиграла Соболенко со счетом 2:6, 3:6. После завершения игры Арина посмотрела в сторону Элины и сказала «f**k you».