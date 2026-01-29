Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лион – ПАОК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
29.01.2026 22:00 - : -
29 января 2026, 16:11
Лион – ПАОК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

29 января на Олимпик Лионнез пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Лион встретится с ПАОК. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лион

Команда по ходу прошлого сезона решила позвать на тренерский пост Фонсеку. И экс-наставник Шахтера, несмотря на инцидент с судьей и последовавшими ограничениями на работу, добыл прошлой весной шестое место. А сейчас его подопечные, хотя и показывают себя не всегда стабильно, борются с Марселем за третью позицию.

Летом французов пытались лишить права играть в Лиге Европы. Но те все-таки отстояли свой пропуск в турнир - и там стали одними из лучших. Достаточно сказать, что только с опытным Бетисом было допущено осечку, проиграли 0:2 на выезде. Со всеми остальными противниками получалось оформлять победы, еще и с минимумом пропущенных голов. Так, в прошлый четверг на поле Янг Бойз все решил гол в раздевалку от Мэтленда-Найлза.

ПАОК

Клуб периодически напоминает о своей славе и амбициях, и в 2024-м году был, после паузы, чемпионом. Но потом титул пришлось отдать соседнему Олимпиакосу, более того, подопечные Развана Луческу в итоговой таблице Суперлиги заняли только третье место. И сейчас идут на нем, впрочем, там на первенство претендует сразу трое - в гонке еще и АЕК.

Итог предыдущего чемпионата отправил греков в Лигу Европы. Там они проявляют себя очень достойно: прошли летом в квалификации Вольфсберг и Риеку. А в основном раунде, побуксовав на старте (0:0 с Маккаби и поражение Сельте), потом стабильно брали очки. А сенсационные январские 2:0 с Бетисом даже означали, что в плей-офф получилось квалифицироваться даже досрочно.

Статистика личных встреч

Впервые клуб из Салоник приезжает в гости к одному из исторических грандов французского футбола.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.27 для Лиона и 3.40 для ПАОКа. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что сейчас гости смогут преподнести новый сюрприз, как в прошлый четверг. Ставим на то, что в этом поединке подопечные Паулу Фонсеки снова добьются победы в Лиге Европы (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Лион
29 января 2026 -
22:00
ПАОК
Победа Лиона 1.74
По теме:
Лига Европы. 8-й тур, 29 января. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Последний тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание, турнирная таблица
Астон Вилла – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лион ПАОК Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
