Вирт объяснил, как безумный гол Реалу может повлиять на карьеру Трубина

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт отреагировал на безумный матч Бенфики против Реала (4:2) в восьмом туре Лиги чемпионов, где Анатолий Трубин забил гол.

– На сколько миллионов благодаря вчерашнему голу выросла трансферная стоимость Анатолия, которая составляет 28 млн, согласно прайс-листу от Transfermarkt?

– За вчерашний вечер Трубин точно на пару миллионов подорожал(смеется). Даже Пеп Гвардиола о нем и его гол говорил. Очень рад за Анатолия, – сказал Вирт.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.