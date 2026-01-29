Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вирт объяснил, как безумный гол Реалу может повлиять на карьеру Трубина
Лига чемпионов
29 января 2026, 14:34 | Обновлено 29 января 2026, 15:34
2227
0

Вирт объяснил, как безумный гол Реалу может повлиять на карьеру Трубина

Юрий считает, что трансферная цена Анатолия выросла на несколько миллионов

29 января 2026, 14:34 | Обновлено 29 января 2026, 15:34
2227
0
Вирт объяснил, как безумный гол Реалу может повлиять на карьеру Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт отреагировал на безумный матч Бенфики против Реала (4:2) в восьмом туре Лиги чемпионов, где Анатолий Трубин забил гол.

– На сколько миллионов благодаря вчерашнему голу выросла трансферная стоимость Анатолия, которая составляет 28 млн, согласно прайс-листу от Transfermarkt?

– За вчерашний вечер Трубин точно на пару миллионов подорожал(смеется). Даже Пеп Гвардиола о нем и его гол говорил. Очень рад за Анатолия, – сказал Вирт.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

По теме:
ВИДЕО. Трубин довел Моуриньо до слез. Жозе расплакался после гола украинца
Сумасшедший факт. Трубин забил гол и догнал Винисиуса в Лиге чемпионов
Тренер Интера: «Не должны оглядываться на то, чего еще не удалось достичь»
Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Юрий Вирт Пеп Гвардиола
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
Футбол | 29 января 2026, 10:36 13
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко

Виктор вновь остался свободным агентом

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29 января 2026, 06:23 3
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных

ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29.01.2026, 00:05
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Сага о тяге Бернабе
Футбол | 29.01.2026, 14:58
Сага о тяге Бернабе
Сага о тяге Бернабе
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 01:57
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 4
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 64
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 111
Теннис
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
28.01.2026, 11:50 6
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем