Вирт объяснил, как безумный гол Реалу может повлиять на карьеру Трубина
Юрий считает, что трансферная цена Анатолия выросла на несколько миллионов
Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт отреагировал на безумный матч Бенфики против Реала (4:2) в восьмом туре Лиги чемпионов, где Анатолий Трубин забил гол.
– На сколько миллионов благодаря вчерашнему голу выросла трансферная стоимость Анатолия, которая составляет 28 млн, согласно прайс-листу от Transfermarkt?
– За вчерашний вечер Трубин точно на пару миллионов подорожал(смеется). Даже Пеп Гвардиола о нем и его гол говорил. Очень рад за Анатолия, – сказал Вирт.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.
