Свитолина проиграла. Стала известная финальная пара Aus Open 2026 у женщин

29 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде.

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко. Против Соболенко в финале сыграет Елена Рыбакина из Казахстана, которая одолела Джессику Пегулу.

Соболенко проведет восьмой финал на турнирах Grand Slam и четвертый (подряд) в Мельбурне. В прошлом году она уступила Мэдисон Киз в решающей игре AO.

Для Рыбакиной это будет третий финал на слэмах, в частности второй в Австралии. На счету Елены трофей Уимблдона-2022 и поражение в финале Aus Open 2023.

Это будет 15-е очное противостояние Соболенко и Рыбакиной. Счет 8:6 в пользу Арины. На Grand Slam Рыбакина дважды уступила Соболенко – в 1/8 финала Уимблдона-2021 и финале Aus Open 2023.

Финал между Соболенко и Рыбакиной станет первым финалом турнира Grand Slam, в котором обе теннисистки не проиграли ни одного сета по ходу турнира, со времен Уимблдона-2008 (сестры Уильямс Серены и Винус). А на Aus Open такое в последний раз было в 2004 году (финал между Жюстин Энен и Ким Клийстерс).

Соболенко и Рыбакина станут первой парой теннисисток, встретившихся в финале Итогового турнира WTA, а затем – в финале Открытого чемпионата Австралии в следующем году, со времен Мартины Хингис и Линдсей Дэвенпорт (1999–2000).

Australian Open 2026. 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина [12] – 6:2, 6:3

Джессика Пегула [6] – Елена Рыбакина [5] – 3:6, 6:7 (7:9)

