Свитолина проиграла. Стала известная финальная пара Aus Open 2026 у женщин
Трофей мейджора в Мельбурне разыграют Арина Соболенко и Елена Рыбакина
29 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде.
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко. Против Соболенко в финале сыграет Елена Рыбакина из Казахстана, которая одолела Джессику Пегулу.
Соболенко проведет восьмой финал на турнирах Grand Slam и четвертый (подряд) в Мельбурне. В прошлом году она уступила Мэдисон Киз в решающей игре AO.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Для Рыбакиной это будет третий финал на слэмах, в частности второй в Австралии. На счету Елены трофей Уимблдона-2022 и поражение в финале Aus Open 2023.
Это будет 15-е очное противостояние Соболенко и Рыбакиной. Счет 8:6 в пользу Арины. На Grand Slam Рыбакина дважды уступила Соболенко – в 1/8 финала Уимблдона-2021 и финале Aus Open 2023.
Финал между Соболенко и Рыбакиной станет первым финалом турнира Grand Slam, в котором обе теннисистки не проиграли ни одного сета по ходу турнира, со времен Уимблдона-2008 (сестры Уильямс Серены и Винус). А на Aus Open такое в последний раз было в 2004 году (финал между Жюстин Энен и Ким Клийстерс).
Соболенко и Рыбакина станут первой парой теннисисток, встретившихся в финале Итогового турнира WTA, а затем – в финале Открытого чемпионата Австралии в следующем году, со времен Мартины Хингис и Линдсей Дэвенпорт (1999–2000).
Australian Open 2026. 1/2 финала
🏳️ Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина [12] – 6:2, 6:3
Джессика Пегула [6] – Елена Рыбакина [5] – 3:6, 6:7 (7:9)
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард мадридского «Реала» прокомментировал поражение от лиссабонской «Бенфики»
Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке