Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Александрия
29.01.2026 14:30 0 : 0
Фредерисия
Украина. Премьер лига
Сильнейшего не определили. Александрия и Фредерисия сыграли вничью

Поединок «Александрия» – «Фредерисия» завершился со счетом 0:0

ФК Александрия

Ко второй части сезона «Александрия» готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 29 января, команда сыграла контрольный матч с датским клубом «Фредерисия».

«Фредерисия» уже имела опыт встречи с командой из УПЛ на сборах. 26 января датский клуб со счетом 2:1 обыграл «Кудровку».

В матче с «Александрией» обошлось без голов. Поединок завершился нулевой ничьей.

Следующий матч на сборах «Александрия» проведет 30 января. Соперником станет клуб «Дукаджини» из Косово.

Товарищеский матч, 29 января

«Александрия» (Украина) – «Фредерисия» (Дания) – 0:0

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
