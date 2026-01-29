Сильнейшего не определили. Александрия и Фредерисия сыграли вничью

Ко второй части сезона «Александрия» готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 29 января, команда сыграла контрольный матч с датским клубом «Фредерисия».

«Фредерисия» уже имела опыт встречи с командой из УПЛ на сборах. 26 января датский клуб со счетом 2:1 обыграл «Кудровку».

В матче с «Александрией» обошлось без голов. Поединок завершился нулевой ничьей.

Следующий матч на сборах «Александрия» проведет 30 января. Соперником станет клуб «Дукаджини» из Косово.

Товарищеский матч, 29 января

«Александрия» (Украина) – «Фредерисия» (Дания) – 0:0