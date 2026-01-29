Лига чемпионов29 января 2026, 17:16 | Обновлено 29 января 2026, 17:26
ФОТО. Нужно повесить в Лувре. Соцсети реагируют на гол Трубина
Трубин забил гол в Лиге чемпионов
В среду вратарь Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин забил гол в ворота Реала в матче Лиги чемпионов и помог команде выйти в плей-офф турнира.
Такое невероятное событие вызвало бурную реакцию в соцсетях.
Популярная страница в Twitter Troll Football на 4,8 млн читателей предложила повесить фотографию Трубина в Лувре, сделав это произведением искусства.
Гол Анатолия стал седьмым вратарским в истории Лиги чемпионов.
Hang it in the Louvre pic.twitter.com/ZU463iX3KH— Troll Football (@TrollFootball) January 28, 2026
Гарна картина, ємоційна.
