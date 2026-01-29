Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Нужно повесить в Лувре. Соцсети реагируют на гол Трубина
Лига чемпионов
29 января 2026, 17:16 | Обновлено 29 января 2026, 17:26
Трубин забил гол в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду вратарь Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин забил гол в ворота Реала в матче Лиги чемпионов и помог команде выйти в плей-офф турнира.

Такое невероятное событие вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Популярная страница в Twitter Troll Football на 4,8 млн читателей предложила повесить фотографию Трубина в Лувре, сделав это произведением искусства.

Гол Анатолия стал седьмым вратарским в истории Лиги чемпионов.

Анатолий Трубин Реал Мадрид Бенфика Лига чемпионов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
MahJonga
Гарна картина, ємоційна.
