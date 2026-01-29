Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Селтик – Утрехт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Селтик
29.01.2026 22:00 - : -
Утрехт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 января 2026, 11:43 | Обновлено 29 января 2026, 11:44
62
0

Селтик – Утрехт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

29 января 2026, 11:43 | Обновлено 29 января 2026, 11:44
62
0
Селтик – Утрехт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января на Селтик Парк пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Селтик встретится с Утрехтом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Селтик

Команда за последние десятилетия привыкла к тому, что у нее на родине просто нет конкуренции. И единственная за все это время победа Рейнджерс в Премьершипе воспринималась как именно то самое исключение, что только подтверждает правило. Как и осечка в финале кубка весной - кто тогда мог представить, какими проблемами обернется новый розыгрыш, с тренерской чехардой и отставанием от Хартс, с которым сыграли 2:2 в прошлом туре, на шесть очков.

Проблемы проявились и в еврокубках. В квалификации Лиги чемпионов шотландцы не забили Кайрату, уступив ему по пенальти! Да и в Лиге Европы было только по две победы и ничьи. В том числе, поведя неделю назад в Болонье 2:0, в меньшинстве ограничились одним очком. Так что сейчас опасно не выиграть поединок.

Утрехт

Клуб в нынешний турнир попал как четвертый в Эредивизии. Причем тогда достаточно упорно конкурировал с Фейеноордом за бронзу, и только в концовке все-таки уступив гранду. Сейчас результаты на внутренней арене плохи, и становятся только хуже - 0:1 со Спартой стали уже пятым кряду поединком, что был проигран в различных турнирах, включая вылет в кубке от Твенте.

Не удивительно, что парни Рона Янса провалили выступления в еврокубке на этот раз. Точнее, они были убедительны летом, в квалификации, на фоне Шерифа, Серветта и Зринськи, побеждая почти безостановочно. Но куда все делось в основном раунде? Там только с Порту зацепились за ничью, 1:1, проиграв всем остальным без исключения, в том числе закончив 0:2 дома с Генком в прошлом туре.

Статистика личных встреч

В 2010-м клубы уже пересекались в еврокубках. И тогда обменялись сухими домашними победами.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.40 для Селтика и 9.10 для Утрехта. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от гостей из Нидерландов. Тут хозяевам просто нужно побеждать, и не минимально - берем фору -1,5 гола (коэффициент - 1,90).

Прогноз Sport.ua
Селтик
29 января 2026 -
22:00
Утрехт
Фора Селтика (-1.5) 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Панатинаикос – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лудогорец – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Селтик Утрехт Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29 января 2026, 06:23 3
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных

В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 01:57 0
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала

Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики

Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Футбол | 29.01.2026, 12:49
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29.01.2026, 00:05
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Теннис | 29.01.2026, 12:01
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 5
Футзал
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 17
Футбол
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 117
Теннис
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 3
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
28.01.2026, 18:30 6
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем