29 января на Селтик Парк пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Селтик встретится с Утрехтом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Селтик

Команда за последние десятилетия привыкла к тому, что у нее на родине просто нет конкуренции. И единственная за все это время победа Рейнджерс в Премьершипе воспринималась как именно то самое исключение, что только подтверждает правило. Как и осечка в финале кубка весной - кто тогда мог представить, какими проблемами обернется новый розыгрыш, с тренерской чехардой и отставанием от Хартс, с которым сыграли 2:2 в прошлом туре, на шесть очков.

Проблемы проявились и в еврокубках. В квалификации Лиги чемпионов шотландцы не забили Кайрату, уступив ему по пенальти! Да и в Лиге Европы было только по две победы и ничьи. В том числе, поведя неделю назад в Болонье 2:0, в меньшинстве ограничились одним очком. Так что сейчас опасно не выиграть поединок.

Утрехт

Клуб в нынешний турнир попал как четвертый в Эредивизии. Причем тогда достаточно упорно конкурировал с Фейеноордом за бронзу, и только в концовке все-таки уступив гранду. Сейчас результаты на внутренней арене плохи, и становятся только хуже - 0:1 со Спартой стали уже пятым кряду поединком, что был проигран в различных турнирах, включая вылет в кубке от Твенте.

Не удивительно, что парни Рона Янса провалили выступления в еврокубке на этот раз. Точнее, они были убедительны летом, в квалификации, на фоне Шерифа, Серветта и Зринськи, побеждая почти безостановочно. Но куда все делось в основном раунде? Там только с Порту зацепились за ничью, 1:1, проиграв всем остальным без исключения, в том числе закончив 0:2 дома с Генком в прошлом туре.

Статистика личных встреч

В 2010-м клубы уже пересекались в еврокубках. И тогда обменялись сухими домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от гостей из Нидерландов. Тут хозяевам просто нужно побеждать, и не минимально - берем фору -1,5 гола (коэффициент - 1,90).