ВИДЕО. Полное отчаяние. Реакция Арбелоа на гол Трубина Реалу

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
29 января 2026, 11:20 | Обновлено 29 января 2026, 11:25
Как украинский вратарь расстроил тренера мадридского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

В Сети появилось видео с реакцией главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа на гол украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота его команды в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

На кадрах видно, как руководитель «сливочных» после результативного удара 24-летнего голкипера сразу вернулся на скамейку запасных, где сидели его подопечные и коллеги из штаба. В это время на поле и на трибунах царила полная эйфория.

Впоследствии на видео попал момент, как Арбелоа тепло обнялся с главным тренером «Бенфики» Жозе Моуриньо, под руководством которого он в свое время играл в «Реале».

Ранее на гол Трубина отреагировал руководитель «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
