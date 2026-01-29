ВИДЕО. Полное отчаяние. Реакция Арбелоа на гол Трубина Реалу

В Сети появилось видео с реакцией главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа на гол украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота его команды в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

На кадрах видно, как руководитель «сливочных» после результативного удара 24-летнего голкипера сразу вернулся на скамейку запасных, где сидели его подопечные и коллеги из штаба. В это время на поле и на трибунах царила полная эйфория.

Впоследствии на видео попал момент, как Арбелоа тепло обнялся с главным тренером «Бенфики» Жозе Моуриньо, под руководством которого он в свое время играл в «Реале».

Ранее на гол Трубина отреагировал руководитель «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.