ВИДЕО. Полное отчаяние. Реакция Арбелоа на гол Трубина Реалу
Как украинский вратарь расстроил тренера мадридского клуба
В Сети появилось видео с реакцией главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа на гол украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота его команды в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.
На кадрах видно, как руководитель «сливочных» после результативного удара 24-летнего голкипера сразу вернулся на скамейку запасных, где сидели его подопечные и коллеги из штаба. В это время на поле и на трибунах царила полная эйфория.
Впоследствии на видео попал момент, как Арбелоа тепло обнялся с главным тренером «Бенфики» Жозе Моуриньо, под руководством которого он в свое время играл в «Реале».
Ранее на гол Трубина отреагировал руководитель «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.
