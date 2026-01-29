Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Порту
29.01.2026 22:00 - : -
Глазго Рейнджерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 января 2026, 13:05 | Обновлено 29 января 2026, 13:27
69
0

Порту – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 29 января и начнется в 22:00 по Киеву

29 января 2026, 13:05 | Обновлено 29 января 2026, 13:27
69
0
Порту – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января на Драгау пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Порту встретится с Рейнджерс. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Порту

Команда из тройки исторических грандов португальского футбола в последнее время регулярнее прочих брала национальные трофеи. Но в крайних розыгрышах ее потеснили оба лиссабонских вечных соперника на третье место. Это получается исправить сейчас, при Фариоли. Очевидно что сейчас в приоритете чемпионат - там до сих пор очки потеряли только в одном туре.

Но на другие турниры не всегда хватает сил. Да, в кубке недавно порадовали болельщиков победой над Бенфикой. Но при этом еще в начале декабря шокировали всех, уступив в Кубке Лиги скромной Витории Гимараэш. А в Лиге Европы проигрывали нестабильному Ноттингем Форест. Те 0:2, впрочем, остаются единственным поражением в турнире, при четырех победах. Долго проигрывали в крайнем туре, в Пльзени, но успели свести к итоговым 1:1 с Викторией.

Рейнджерс

Клуб верил, что пришедший летом Рассел Мартин станет новым Джеррардом и разомкнет эту череду вторых мест. Тот и правда обеспечил неприятные результаты, но со знаком минус: не вышел в основной раунд Лиги чемпионов и долго не мог взять первую победу в Премьершипе. Зато при нынешнем менеджере, Реле, получается держать за спиной Селтик! Впрочем, впереди пока что сенсационно держится Хартс.

В любом случае, на Лигу Европы в таких условиях борьбы за трофей будто не хотят даже и силы тратить. Начинали там с четырех поражений, и только потом в двух крайних домашних поединках были ничья с Брагой и даже победа над Лудогорцем. На выезде, правда, между этими успехами снова уступили, теперь уже Ференцварошу.

Статистика личных встреч

Клубы играли между собой в 2005-м и 2019-м году, и все по одному сценарию: шотландцы побеждали дома при ничьей в гостях.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.29 для Порту и 11.80 для Рейнджерса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что гости из Глазго сумеют и даже захотят всерьез сопротивляться. Ставим на победу хозяев с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Порту
29 января 2026 -
22:00
Глазго Рейнджерс
Фора Порту (-1.5) 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бетис – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Селтик – Утрехт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Астон Вилла – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Порту Глазго Рейнджерс Лига Европы прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29 января 2026, 00:05 50
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!

Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке

Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29 января 2026, 01:44 2
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

В Испании выбрали худшего футболиста Реала после поражения от Бенфики
Футбол | 29.01.2026, 12:49
В Испании выбрали худшего футболиста Реала после поражения от Бенфики
В Испании выбрали худшего футболиста Реала после поражения от Бенфики
Трубин раскрыл секрет, как ему удалось забить Реалу на 90+8-й минуте
Футбол | 29.01.2026, 09:12
Трубин раскрыл секрет, как ему удалось забить Реалу на 90+8-й минуте
Трубин раскрыл секрет, как ему удалось забить Реалу на 90+8-й минуте
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29.01.2026, 00:13
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 17
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 111
Теннис
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 64
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем