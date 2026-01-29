29 января на Драгау пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Порту встретится с Рейнджерс. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Порту

Команда из тройки исторических грандов португальского футбола в последнее время регулярнее прочих брала национальные трофеи. Но в крайних розыгрышах ее потеснили оба лиссабонских вечных соперника на третье место. Это получается исправить сейчас, при Фариоли. Очевидно что сейчас в приоритете чемпионат - там до сих пор очки потеряли только в одном туре.

Но на другие турниры не всегда хватает сил. Да, в кубке недавно порадовали болельщиков победой над Бенфикой. Но при этом еще в начале декабря шокировали всех, уступив в Кубке Лиги скромной Витории Гимараэш. А в Лиге Европы проигрывали нестабильному Ноттингем Форест. Те 0:2, впрочем, остаются единственным поражением в турнире, при четырех победах. Долго проигрывали в крайнем туре, в Пльзени, но успели свести к итоговым 1:1 с Викторией.

Рейнджерс

Клуб верил, что пришедший летом Рассел Мартин станет новым Джеррардом и разомкнет эту череду вторых мест. Тот и правда обеспечил неприятные результаты, но со знаком минус: не вышел в основной раунд Лиги чемпионов и долго не мог взять первую победу в Премьершипе. Зато при нынешнем менеджере, Реле, получается держать за спиной Селтик! Впрочем, впереди пока что сенсационно держится Хартс.

В любом случае, на Лигу Европы в таких условиях борьбы за трофей будто не хотят даже и силы тратить. Начинали там с четырех поражений, и только потом в двух крайних домашних поединках были ничья с Брагой и даже победа над Лудогорцем. На выезде, правда, между этими успехами снова уступили, теперь уже Ференцварошу.

Статистика личных встреч

Клубы играли между собой в 2005-м и 2019-м году, и все по одному сценарию: шотландцы побеждали дома при ничьей в гостях.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.29 для Порту и 11.80 для Рейнджерса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что гости из Глазго сумеют и даже захотят всерьез сопротивляться. Ставим на победу хозяев с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,83).