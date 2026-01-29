Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 января 2026, 13:13 | Обновлено 29 января 2026, 13:28
Астон Вилла – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

Астон Вилла – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января, свою встречу в последнем туре основного этапа Лиги Европы проведут Астон Вилла – Зальцбург. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Бирмингемский клуб пока выдает отличный сезон, в Лиге Европы команда идет второй, отставая от Лиона только по дополнительным показателям, место в 1/8 финала турнира уже гарантировано. В последнем туре удалось одержать непростую победу в гостях над Фенербахче – 1:0.

Астон Вилла хорошо идет в АПЛ, где занимает третью строчку, отставая от второго Манчестер Сити только по дополнительным показателям, а до первого Арсенала 4 очка. В последнем туре команда одолела сильный Ньюкасл со счетом 2:0. Пока подопечные Эмери везде успевают, даже борьбу в Кубке Англии еще продолжают. Календарь плотный, но и шансы есть на трофеи, думаю, в чемпионате достаточно финишировать в первом квартете, а в Лиге Европы можно и за титул побороться. У клуба шесть кадровых потерь перед этой встречей.

РБ Зальцбург

Австрийский гранд крайне слабо себя показал в этом сезоне Лиги Европы, всего 2 победы при пяти поражениях. Зальцбург сейчас на 28-й строчке, отставание от зоны плей-офф составляет два очка. Чтоб финишировать в топ-24, «быкам» нужно обязательно побеждать в предстоящем матче, в также ждать благоприятных исходов в играх конкурентов.

Свою последнюю встречу Зальцбург выиграл дома у Базеля со счетом 3:1, сняв все вопросы о победителе еще в первом тайме. Клуб лидирует в своем чемпионате, после 17 туров, опережая на 3 очка ближайшего преследователя, но здесь пока зимняя пауза. Четверо игроков не смогут помочь партнерам в этой решающей битве.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.45 для Астон Виллы и 7.22 для РБ Зальцбург. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Никогда ранее команды между собой не играли, даже в товарищеских встречах. В предстоящем матче Астон Вилла котируется явным фаворитом, но не все так однозначно.

При желании, хозяева могут взять три очка, но у них впереди сложная борьба в чемпионате, а этот матч не имеет большого турнирного значения. Эмери наверняка будет использовать ротацию состава, а Зальцбургу обязательно надо брать три очка. Жду непредсказуемого матча и предлагаю сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами за 1,77.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
29 января 2026 -
22:00
РБ Зальцбург
Обе забьют 1.77
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
