Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка

Вечером 28 января завершился основной раунд Лиги чемпионов 2025/26.

Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды, 8 из них получили прямые путевки в 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Согласно сетке – они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

В 1/8 финала ЛЧ напрямую вышли 8 команд (ожидают соперника):

Арсенал (24 очка), Бавария (21), Ливерпуль (18), Тоттенхэм (17), Барселона, Челси, Спортинг, Ман Сити (по 16)

В 1/16 финала ЛЧ сыграют команды, занявшие с 9-го по 24-е места:

Сеяные: Реал Мадрид, Интер (15), ПСЖ, Ньюкасл (по 14), Ювентус, Атлетико, Аталанта (по 13), Байер (12)

Несеяные: Боруссия Д, Олимпиакос (по 11), Брюгге, Галатасарай, Монако, Карабах (по 10), Буде-Глимт, Бенфика (по 9)

Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 30 января в швейцарском Ньоне. Матчи 1/16 финала пройдут 17/18 и 24/25 февраля.

8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 27 февраля.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Расклады перед жеребьевкой

Возможные пары 1/16 финала ЛЧ, 17/18 и 24/25 февраля

Возможные пары 1/8 финала ЛЧ, 10/11 и 17/18 марта

Сетка плей-офф