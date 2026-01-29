ФОТО. SMM-щик Бенфики сошел с ума после гола Трубина

Исторический гол украинского вратаря Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала» вызвал настоящую бурю эмоций не только на поле, но и в социальных сетях.

В поединке 8-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» сенсационно обыграла «Реал» со счетом 4:2 и вышла в плей-офф турнира. Кульминацией вечера стал гол Трубина на 90+8-й минуте – голкипер поразил ворота соперника ударом головой, что моментально сделало эпизод вирусным.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Особенно ярко на исторический момент отреагировал SMM-менеджер португальского клуба. В официальных соцсетях «Бенфики» сразу появилось несколько публикаций, посвященных голу украинца, а затем было выложено фото, на котором партнеры по команде поздравляют Трубина прямо на поле.

Подпись к снимку стала хитом среди болельщиков и медиа: «Повесьте это в Лувре».

Также SMM-щик написав полное имя Трубина, чтобы все болельщики «Бенфики» запомнили: «Anatoliy Volodymyrovych Trubin».

Hang it in the Louvre. pic.twitter.com/PqKGPhn527 — SL Benfica (@SLBenfica) January 28, 2026