Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
Лига чемпионов
29 января 2026, 00:05 | Обновлено 29 января 2026, 00:33
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!

Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин вывел Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов!

Трубин забил гол в ворота Реала на 90+8-й минуте после навеса от Фредрика Эурснеса со штрафного удара и установил окончательный счет противостояния 4:2 в пользу орлов.

Бенфика побеждала 3:2, но этого было недостаточно для плей-офф – подопечные Жозе Моуриньо шли на 25-й позиции с 9 очками, а Марсель с Роберто Де Дзерби – на 24-й. У провансальцев также было девять баллов и также была разница в минус три мяча, но из-за большего количества забитых именно коллектив Роберто Де Дзерби шел 24-м (11 против 9).

Именно поэтому Бенфика и пошла всем составом в атаку на последний опасный момент в игре. В штрафную площадь Реала подтянулся и Трубин, который в итоге стал гером Лиссабона!

Благодаря этой победе Бенфика с девятью очками (10 забитых и 12 пропущенных) заняла итоговую 24-ю строчку – последнее место, которое отправляет в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Трубин забил свой первый гол в карьере. Также это первый забитый мяч украинских вратарей в истории Лиги чемпионов.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Болела
Ну це феєрично було. На моій пам'яті Палоп і матч Шахтар - Севілья.
Футбольна драматургія вищого гатунку
Ответить
+19
easterly
Не прихильник кротів, але те що зробив Трубін - великого коштує. І гол - красень!
Ответить
+17
Показать Скрыть 1 ответ
spurt.ua.pidaru
На рашистьских сайтах є відео, а на спирт.юа нема тому що у.є.б.а.н.и.
Ответить
+15
Вася Пупкин
Чудовий матч! Трубін - красава!
Ответить
+15
Voldorr_94
Я до останнього надіявся що атлетико в нічию зіграє і витіснить будеглімт з плей-оф і коли атлетико програло я поняв шо приїхали, але те шо зробив Трубін це просто космос 😅
Ответить
+14
New Zealander
Неймовірно! Я дивився трансляцію! Давно таких емоцій не було!!! 
Ответить
+13
u6464u
диво  від Трубіна.
Ответить
+13
Alehandro
Ну, і Реалу великий привіт. Те скільки чуваки на рівному місці вихопили жовтих/червоних карток, це просто пздць... 
Ответить
+9
sahka1981
Оце розв'язка, на останній секунді!
Ответить
+9
MADRIDISTA
Було сильно, вітає Бенфіку, заслужили👍✊️
Ответить
+9
Maks23
Красава!
Ответить
+9
Сергей Чухлиб
Красава !!!!!!!
Ответить
+8
Лига
Вот это матч супер . Бенфика всё же смогла пройти дальше со своей нулячей защитой уже и не верилось
 молодцы . Ещё и Трубин забил решающий гол на последних секундах . Удачи и успеха Бенфики с украинцами в составе дальше в ЛЧ.
Ответить
+8
Dynamo1927
Мои поздравления Бенфика! Реал вылетел с топ-8. Круто! 
Ответить
+7
turist86

Це фантастика. Трансферна вартість Анатолія зросте. Не лише за гол, а й за неймовірний сейв на 34-й хвилині.
Шкода що Судаков не забив, не влучив шведою у дальній кут.
Букмекери гребують гроші лопатою
Ответить
+7
Alehandro
Оце розв"язочка) Цікаво, що за хвилину до цього Трубін тягнув час, бо не знав, що Бенфіці потрібен ще один гол... або просто планував так чітко
потягнути час, щоб забити прямо під фінальний свисток)))
Ответить
+7
odiniznashih
Не знаю как, но как только увидел Турбина в штрафной, сразу понял, что сейчас забьет.
Просто увидел его лицо.
Ответить
+6
Nostradamus
Толя исполнил)) теперь у нас вратарь забивает больше, чем Долбик))
Ответить
+5
Карабас Барабас
ЭТО - НАВСЕГДА! ЭТО - ИСТОРИЯ!!!
Ответить
+4
androma
А я ще більше почав поважати Анатолія коли почув як він чудово розмовляє на українській мові
Ответить
+4
