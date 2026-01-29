ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!

Украинский голкипер Анатолий Трубин вывел Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов!

Трубин забил гол в ворота Реала на 90+8-й минуте после навеса от Фредрика Эурснеса со штрафного удара и установил окончательный счет противостояния 4:2 в пользу орлов.

Бенфика побеждала 3:2, но этого было недостаточно для плей-офф – подопечные Жозе Моуриньо шли на 25-й позиции с 9 очками, а Марсель с Роберто Де Дзерби – на 24-й. У провансальцев также было девять баллов и также была разница в минус три мяча, но из-за большего количества забитых именно коллектив Роберто Де Дзерби шел 24-м (11 против 9).

Именно поэтому Бенфика и пошла всем составом в атаку на последний опасный момент в игре. В штрафную площадь Реала подтянулся и Трубин, который в итоге стал гером Лиссабона!

Благодаря этой победе Бенфика с девятью очками (10 забитых и 12 пропущенных) заняла итоговую 24-ю строчку – последнее место, которое отправляет в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Трубин забил свой первый гол в карьере. Также это первый забитый мяч украинских вратарей в истории Лиги чемпионов.

❗️ ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-йминуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine