Ван Дейк установил уникальный рекорд, которому нет аналогов
Капитан Ливерпуля совершил невозможное в матче Лиги чемпионов
34-летний Вирджил ван Дейк установил уникальное достижение, став первым центральным защитником в истории, который смог отдать три результативные передачи в рамках одного поединка Лиги чемпионов.
Капитан «Ливерпуля» выступил ассистентом для Алексиса Макаллистера, Юго Экитике и Федерико Кьезы в матче заключительного тура общего этапа ЛЧ против «Карабаха», завершившемся со счетом 6:0.
Благодаря этому триумфу «Ливерпуль» занял третью строчку в итоговой таблице общего этапа Лиги чемпионов и обеспечил себе прямой выход в 1/8 финала.
3 - Liverpool captain Virgil van Dijk is the first central defender ever to assist three goals in a single UEFA Champions League game. Source. pic.twitter.com/RoZ6DJmrfM— OptaJoe (@OptaJoe) January 28, 2026
