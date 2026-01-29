Ван Дейк установил уникальный рекорд, которому нет аналогов

34-летний Вирджил ван Дейк установил уникальное достижение, став первым центральным защитником в истории, который смог отдать три результативные передачи в рамках одного поединка Лиги чемпионов.

Капитан «Ливерпуля» выступил ассистентом для Алексиса Макаллистера, Юго Экитике и Федерико Кьезы в матче заключительного тура общего этапа ЛЧ против «Карабаха», завершившемся со счетом 6:0.

Благодаря этому триумфу «Ливерпуль» занял третью строчку в итоговой таблице общего этапа Лиги чемпионов и обеспечил себе прямой выход в 1/8 финала.

