  4. Ван Дейк установил уникальный рекорд, которому нет аналогов
Лига чемпионов
Ван Дейк установил уникальный рекорд, которому нет аналогов

Капитан Ливерпуля совершил невозможное в матче Лиги чемпионов

Ван Дейк установил уникальный рекорд, которому нет аналогов
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний Вирджил ван Дейк установил уникальное достижение, став первым центральным защитником в истории, который смог отдать три результативные передачи в рамках одного поединка Лиги чемпионов.

Капитан «Ливерпуля» выступил ассистентом для Алексиса Макаллистера, Юго Экитике и Федерико Кьезы в матче заключительного тура общего этапа ЛЧ против «Карабаха», завершившемся со счетом 6:0.

Благодаря этому триумфу «Ливерпуль» занял третью строчку в итоговой таблице общего этапа Лиги чемпионов и обеспечил себе прямой выход в 1/8 финала.

По теме:
ВИДЕО. Фанаты Барселоны эпично отмечали гол Трубина в ворота Реала
Арбелоа признал провал Реала: «Мы столкнулись сразу с несколькими проблемам
Салах превзошел Ибрагимовича и дотянулся до Ди Стефано
Вирджил ван Дейк Ливерпуль Лига чемпионов Карабах Агдам Уго Экитике Алексис Макаллистер Федерико Кьеза
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
