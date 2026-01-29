Лига чемпионов29 января 2026, 02:03 | Обновлено 29 января 2026, 02:04
ФОТО. Судаков обратился с вопросом к Трубину после безумного гола вратаря
Анатолий вывел Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов
В среду, 28 января 2026 года, лиссабонская «Бенфика» благодаря голу украинского вратаря Анатолия Трубина обыграла мадридский «Реал» (4:2) и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
После поединка соотечественник и партнер по команде Анатолия Георгий Судаков в Instagram-stories обратился к герою встречи:
«Ты серьезно? 🤯🫂».
Сам Георгий на этот матч вышел в основе, но был заменен на 83-й минуте.
