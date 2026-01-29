ФОТО. Судаков обратился с вопросом к Трубину после безумного гола вратаря

В среду, 28 января 2026 года, лиссабонская «Бенфика» благодаря голу украинского вратаря Анатолия Трубина обыграла мадридский «Реал» (4:2) и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

После поединка соотечественник и партнер по команде Анатолия Георгий Судаков в Instagram-stories обратился к герою встречи:

«Ты серьезно? 🤯🫂».

Сам Георгий на этот матч вышел в основе, но был заменен на 83-й минуте.

