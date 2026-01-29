Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. «Бл***, что это было?». Реакция Милевского на гол Трубина Реалу
29 января 2026, 02:21 | Обновлено 29 января 2026, 02:42
ВИДЕО. «Бл***, что это было?». Реакция Милевского на гол Трубина Реалу

Артем Милевский не сдерживал эмоций

ВИДЕО. «Бл***, что это было?». Реакция Милевского на гол Трубина Реалу
Telegram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский эмоционально отреагировал на сенсационный гол вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «Реала» (4:2).

Милевского удивил сам факт гола от голкипера, а особенно то, что Трубин забил головой – момент, который мгновенно стал вирусным в социальных сетях: «Ахаха! Б***ь, что это было, пацантре, б***ь?! Е-мае! Трубин головой, блин! Ахаха!».

Этот мяч стал ключевым для «Бенфики» и помог команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Лиссабонцы заняли 24-е место на основном этапе и сыграют в стыковых матчах.

Для Трубина это историческое достижение – он стал пятым вратарем в истории, забившим гол в матче Лиги чемпионов.

Максим Лапченко Источник: Telegram
Lucky_Loser
та да такий розвиток подій і не уявиш остання секунда Трубін япона мать Реалу питань нема! знімаю шляпу 
Перець
Що за набор букв і хто такий майор
