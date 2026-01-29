ВИДЕО. «Бл***, что это было?». Реакция Милевского на гол Трубина Реалу

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский эмоционально отреагировал на сенсационный гол вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «Реала» (4:2).

Милевского удивил сам факт гола от голкипера, а особенно то, что Трубин забил головой – момент, который мгновенно стал вирусным в социальных сетях: «Ахаха! Б***ь, что это было, пацантре, б***ь?! Е-мае! Трубин головой, блин! Ахаха!».

Этот мяч стал ключевым для «Бенфики» и помог команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Лиссабонцы заняли 24-е место на основном этапе и сыграют в стыковых матчах.

Для Трубина это историческое достижение – он стал пятым вратарем в истории, забившим гол в матче Лиги чемпионов.