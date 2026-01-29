Мбаппе взорвался после гола Трубина: «Это ненормально, настоящий позор»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе высказался о пропущенном мяче от голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в поединке заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов, который завершился со счетом 2:4. Украинский вратарь отличился голом на 90+8-й минуте встречи.

«Происходившее сегодня на поле – ненормально. Четвертый пропущенный мяч – это настоящий позор. По сути, третий гол тоже уже ничего не решал, однако нам немного стыдно за то, что мы их пропустили. Нам необходимо исправлять ситуацию, ведь до этого мы провели три матча на достойном уровне»,– цитирует слова Мбаппе издание AS.

Мадридский «Реал» завершил общий этап ЛЧ с 15 очками в восьми турах, что не позволило команде напрямую квалифицироваться в 1/8 финала. «Бенфика» с девятью баллами финишировала в зоне плей-офф.