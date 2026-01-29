Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе взорвался после гола Трубина: «Это ненормально, настоящий позор»
Лига чемпионов
29 января 2026, 02:39 | Обновлено 29 января 2026, 02:40
Килиан не сдержал эмоций

Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе высказался о пропущенном мяче от голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в поединке заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов, который завершился со счетом 2:4. Украинский вратарь отличился голом на 90+8-й минуте встречи.

«Происходившее сегодня на поле – ненормально. Четвертый пропущенный мяч – это настоящий позор. По сути, третий гол тоже уже ничего не решал, однако нам немного стыдно за то, что мы их пропустили. Нам необходимо исправлять ситуацию, ведь до этого мы провели три матча на достойном уровне»,– цитирует слова Мбаппе издание AS.

Мадридский «Реал» завершил общий этап ЛЧ с 15 очками в восьми турах, что не позволило команде напрямую квалифицироваться в 1/8 финала. «Бенфика» с девятью баллами финишировала в зоне плей-офф.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика
Михаил Олексиенко Источник: Eurosport
KKR88
Ще одне Пічічі візьмеш і заспокоїшся.
З появою француза вже два тренери змінилося в Мадриді, як і в Парижі картина була та сама - в ЛЧ провали, а у Мбаппе яскрава статистика в ході сезону.
Команда, в якій грає Мбаппе, тренер не на першому місці.
Коли в «ПСЖ» Тухель садив Мбаппе на лаву запасних, француз вибухав, і починався розлад у роздягальні. За підсумком все дійшло до того, що Тухеля звільняють, далі німця підписує «Челсі» й даний наставник одразу виграє ЛЧ за якихось пів року.
Як там казав Луїс Енріке - «краще мати чотирьох гравців, котрі забивають по 12 голів, ніж одного з 40 м'ячами».
І ще одна красномовна статистика за участю Мбаппе - жодний тренер в його команді не пропрацював більше ніж 1 рік і 4 місяці.
