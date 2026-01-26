27 января, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии сыграют Элина Свитолина (WTA 12) и Коко Гауфф (WTA 3).

Начало матча запланировано на 10:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины подошла к сезону в отличной форме, она сходу взяла титул в Окленде, а теперь дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Дальше Свитолина никогда не заходила на этом турнире, так что можно побить личный рекорд.

Теннисистка пока не отдала ни одной партии на этом мейджоре, она прошла испанку Кристину Букшу – 6:4, 6:1, польку Линду Климовичову – 7:5, 6:1. Далее удалось выбить из борьбы двух сильных «нейтралок» – Диану Шнайдер (7:6, 6:3) и Мирру Андрееву (6:2, 6:4). Пройден тяжелый путь, Свитолина однозначно заслужила взять хотя бы один слэм, учитывая ее карьеру. Даже если удастся пройти американку, впереди будет победитель пары Соболенко – Йович.

Коко Гауфф

Американка хорошо известна любителям тенниса, она рано пришла в Тур, поэтому в 21 год у нее уже много опыта и два выигранных Grand Slam в одиночном разряде. На Australian Open спортсменка максимум доходила до полуфинала.

Этот сезон Гауфф начала с командного турнира United Cup, где одержала три победы в четырех встречах. На австралийском мейджоре спортсменка начала с уверенной победы над бывшей «нейтралкой» Рахимовой – 6:2, 6:3, потом легко прошла и сербку Данилович – 6:2, 6:2. Были проблемы с землячкой Баптист – 3:6, 6:3, 6:0, тоже в трех сетах удалось обыграть чешку Мухову – 6:1, 3:6, 6:3.

Личные встречи

Соперницы играли между собой трижды, пока счет 2:1 в пользу американки. Теннисистки дважды пересекались на мейджорах и раз в финале турнира в Окленде. Единственный матч Свитолина выиграла у американки как раз на Открытом чемпионате Австралии, это было 6 лет назад.

Прогноз

Американка идет фаворитом этой встречи, хотя если отбросить котировки, имеем противостояние двух теннисисток топ-уровня. Спортсменки в хорошей форме, поэтому можно ожидать любого исхода.

Я думаю, у Свитолиной не хуже шансы на успех, чем у соперницы. Поставлю на тотал больше 21,5 геймов за 1,8 по линии БК betking.