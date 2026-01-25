Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
25 января 2026, 20:04 | Обновлено 25 января 2026, 20:39
ВИДЕО. Свитолина – о победе над Андреевой и предстоящем матче против Гауфф

Смотрите запись пресс-конференции Элины с переводом на украинский язык!

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

25 января Элина Свитолина разобралась с Миррой Андреевой в матче 1/8 финала Australian Open 2026.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в польз украинки.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

После завершения противостояния Свитолина отправилась на общение с журналистами. Sport.ua предлагает просмотреть пресс-конференцию Элины с переводом на украинский язык.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Свитолина сыграет против Коко Гауфф.

Элина Свитолина Мирра Андреева видео Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
