ВИДЕО. Свитолина – о победе над Андреевой и предстоящем матче против Гауфф

25 января Элина Свитолина разобралась с Миррой Андреевой в матче 1/8 финала Australian Open 2026.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в польз украинки.

После завершения противостояния Свитолина отправилась на общение с журналистами. Sport.ua предлагает просмотреть пресс-конференцию Элины с переводом на украинский язык.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Свитолина сыграет против Коко Гауфф.

ВИДЕО. Свитолина – о победе на Андреевой и предстоящем матче против Гауфф