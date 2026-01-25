Игрок МЮ вошел в топ-10 элитного бомбардирского рейтинга
Вспомним игроков, которые совершили 200 результативных действий за один клуб АПЛ во всех турнирах
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш достиг отметки в 200 результативных действий за клуб во всех турнирах.
Произошло это в выездном матче 23 тура, в котором МЮ победил Арсенал со счетом 3:2.
Бруну Фернандеш в этой игре отличился ассистом. Теперь в активе португальца 103 гола и 97 результативных передач за клуб во всех турнирах. Для этого Бруну Фернандешу понадобилось 312 матча.
В истории АПЛ только 9 футболистов достигли этой отметки за меньшее количество матчей.
Игроки с наименьшим количеством матчей, необходимых для осуществления 200 результативных действий за один клуб АПЛ во всех турнирах
- 219 – Тьерри Анри (Арсенал)
- 225 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 241 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
- 262 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур)
- 265 – Дидье Дрогба (Челси)
- 285 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)
- 302 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
- 308 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
- 311 – Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
- 312 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соболенко в очередной раз напомнили об Украине и снова из-за Александры!
Буртник получил предложения из УПЛ