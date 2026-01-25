Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок МЮ вошел в топ-10 элитного бомбардирского рейтинга
Англия
25 января 2026, 21:07 | Обновлено 25 января 2026, 21:09
Игрок МЮ вошел в топ-10 элитного бомбардирского рейтинга

Вспомним игроков, которые совершили 200 результативных действий за один клуб АПЛ во всех турнирах

Игрок МЮ вошел в топ-10 элитного бомбардирского рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш достиг отметки в 200 результативных действий за клуб во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 23 тура, в котором МЮ победил Арсенал со счетом 3:2.

Бруну Фернандеш в этой игре отличился ассистом. Теперь в активе португальца 103 гола и 97 результативных передач за клуб во всех турнирах. Для этого Бруну Фернандешу понадобилось 312 матча.

В истории АПЛ только 9 футболистов достигли этой отметки за меньшее количество матчей.

Игроки с наименьшим количеством матчей, необходимых для осуществления 200 результативных действий за один клуб АПЛ во всех турнирах

  • 219 – Тьерри Анри (Арсенал)
  • 225 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 241 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
  • 262 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур)
  • 265 – Дидье Дрогба (Челси)
  • 285 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)
  • 302 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
  • 308 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
  • 311 – Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
  • 312 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
Сергей Турчак
