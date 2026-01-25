Игрок МЮ вошел в топ-10 элитного бомбардирского рейтинга

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш достиг отметки в 200 результативных действий за клуб во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 23 тура, в котором МЮ победил Арсенал со счетом 3:2.

Бруну Фернандеш в этой игре отличился ассистом. Теперь в активе португальца 103 гола и 97 результативных передач за клуб во всех турнирах. Для этого Бруну Фернандешу понадобилось 312 матча.

В истории АПЛ только 9 футболистов достигли этой отметки за меньшее количество матчей.

Игроки с наименьшим количеством матчей, необходимых для осуществления 200 результативных действий за один клуб АПЛ во всех турнирах