Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
Мадрид может покинуть Трент Александер-Арнольд
Английский защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд может покинуть клуб. Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа попросил 27-летнего футболиста уйти из клуба. В «Реал» Трент перебрался из «Ливерпуля» семь месяцев назад.
В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться лишь одной голевой передачей.
Ранее Винисиус назвал клуб, в котором намерен продолжить карьеру.
