Испания
23 января 2026, 18:12
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери

Мадрид может покинуть Трент Александер-Арнольд

Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд может покинуть клуб. Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа попросил 27-летнего футболиста уйти из клуба. В «Реал» Трент перебрался из «Ливерпуля» семь месяцев назад.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться лишь одной голевой передачей.

Ранее Винисиус назвал клуб, в котором намерен продолжить карьеру.

