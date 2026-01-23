Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери

Английский защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд может покинуть клуб. Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа попросил 27-летнего футболиста уйти из клуба. В «Реал» Трент перебрался из «Ливерпуля» семь месяцев назад.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться лишь одной голевой передачей.

