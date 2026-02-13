Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Уважение: Динамо поддержало Гераскевича после решения МОК
Другие новости
13 февраля 2026, 02:29
Гераскевич отстранен после символической акции в память о погибших

ФОТО. Уважение: Динамо поддержало Гераскевича после решения МОК
Instagram. Динамо Киев и Владислав Гераскевич

Международный олимпийский комитет отстранил украинского скелетониста Владислава Гераскевича от сегодняшнего старта.

Причиной стало его намерение выступить в «шлеме памяти» – с фотографиями украинских атлетов, погибших из-за войны россии против Украины.

Киевское «Динамо» публично выразило поддержку спортсмену, посвятив ему отдельный пост.

Вся команда вместе с тренером появилась с надписью: «Память не является нарушением».

По теме:
Двукратная участница ОИ из Латвии эмоционально прошлась критикой по МОК
Эталон ничтожности. Как прошел 6-й день ОИ
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
фото Динамо Киев Владислав Гераскевич
Максим Лапченко Источник: Instagram
MCD-MEL
Ух, круто. Надіюсь це стане популярним завтра і весь спортивний світ це підтримає!!!!
