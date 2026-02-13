ФОТО. Уважение: Динамо поддержало Гераскевича после решения МОК

Международный олимпийский комитет отстранил украинского скелетониста Владислава Гераскевича от сегодняшнего старта.

Причиной стало его намерение выступить в «шлеме памяти» – с фотографиями украинских атлетов, погибших из-за войны россии против Украины.

Киевское «Динамо» публично выразило поддержку спортсмену, посвятив ему отдельный пост.

Вся команда вместе с тренером появилась с надписью: «Память не является нарушением».