Другие новости13 февраля 2026, 02:29 |
ФОТО. Уважение: Динамо поддержало Гераскевича после решения МОК
Гераскевич отстранен после символической акции в память о погибших
13 февраля 2026, 02:29 |
Международный олимпийский комитет отстранил украинского скелетониста Владислава Гераскевича от сегодняшнего старта.
Причиной стало его намерение выступить в «шлеме памяти» – с фотографиями украинских атлетов, погибших из-за войны россии против Украины.
Киевское «Динамо» публично выразило поддержку спортсмену, посвятив ему отдельный пост.
Вся команда вместе с тренером появилась с надписью: «Память не является нарушением».
Ух, круто. Надіюсь це стане популярним завтра і весь спортивний світ це підтримає!!!!
