Источник: Динамо не дало полноценно работать легенде в клубе

Легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Лужный так и не смог полностью проявить себя на тренерском мостике столичного гранда, хотя дважды временно исполнял обязанности главного тренера «сине-белых».

Как отмечает журналист Игорь Цыганык, Лужному не дали возможности полноценно работать в «Динамо» перед вторым приходом Семина, что и повлияло на его дальнейшую карьеру.

Ранее Лужный отреагировал на информацию, что может возглавить сборную Украины, сообщив, что его интересует возвращение в клубный футбол.