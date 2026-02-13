Украина. Премьер лига13 февраля 2026, 02:02 |
Источник: Динамо не дало полноценно работать легенде в клубе
Лужный не смог надолго задержаться на тренерском мостике киевлян
Легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Лужный так и не смог полностью проявить себя на тренерском мостике столичного гранда, хотя дважды временно исполнял обязанности главного тренера «сине-белых».
Как отмечает журналист Игорь Цыганык, Лужному не дали возможности полноценно работать в «Динамо» перед вторым приходом Семина, что и повлияло на его дальнейшую карьеру.
Ранее Лужный отреагировал на информацию, что может возглавить сборную Украины, сообщив, что его интересует возвращение в клубный футбол.
