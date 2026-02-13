Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Источник: Динамо не дало полноценно работать легенде в клубе

Лужный не смог надолго задержаться на тренерском мостике киевлян

Легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Лужный так и не смог полностью проявить себя на тренерском мостике столичного гранда, хотя дважды временно исполнял обязанности главного тренера «сине-белых».

Как отмечает журналист Игорь Цыганык, Лужному не дали возможности полноценно работать в «Динамо» перед вторым приходом Семина, что и повлияло на его дальнейшую карьеру.

Ранее Лужный отреагировал на информацию, что может возглавить сборную Украины, сообщив, что его интересует возвращение в клубный футбол.

Олег Лужный Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
