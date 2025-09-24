Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Это моя мечта». Лужный категорически отреагировал на слухи о сборной
Сборная УКРАИНЫ
24 сентября 2025, 21:05
«Это моя мечта». Лужный категорически отреагировал на слухи о сборной

Легенда «Динамо» хочет снова тренировать, но на клубном уровне

УАФ. Олег Лужный

Украинский журналист Игорь Бурбас недавно обнародовал информацию, что президент УАФ Андрей Шевченко выдвинул кандидатуру Олега Лужного в качестве потенциальной замены Сергею Реброву в сборной Украины.

Лужный категорически отреагировал на эту информацию, сообщив, что его интересует возвращение в клубный футбол.

«Мне, конечно, приятно, что ко мне, как к тренеру, сейчас такое повышенное внимание. Но я хотел бы опровергнуть заявления некоторых блогеров, они слишком много фантазируют, сватая меня в сборную Украины.

У сборной есть главный тренер и тренерский штаб, поэтому меня эта работа не интересует. Моя мечта – вернуться в клубный футбол. И я этого не скрываю», – отметил Лужный.

Лужный в последний раз тренировал еще в 2013 году «Таврию». Имел опыт тренерской деятельности и в «Динамо», где временно исполнял обязанности наставника.

