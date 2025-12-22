Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы

Сезон-2025/26 пока складывается для «Шахтера» гораздо успешнее, чем предыдущий. На зимнюю паузу команда Арды Турана ушла одним из лидеров турнирной таблицы УПЛ, деля первую позицию с черкасским ЛНЗ, а в еврокубках добилась того минимума, которого от «горняков» ждали болельщики, эксперты и руководство клуба – оформила выход в 1/8 финала, без необходимости играть в раунде плей-офф (1/16 финала).

Впрочем, донецкий клуб и его первая команда не лишены проблем. Одна из них стала уже своего рода тенденциозной, и связана напрямую с поведением украинских футболистов. Согласно последней информации от блогера Игоря Бурбаса, вскоре из «Шахтера» уйдет один из немногих игроков, все еще напрямую связывающих этот клуб с родным Донецком – правый защитник Ефим Конопля, являющийся уроженцем этого славного украинского города и воспитанником академии «горняков».

30 сентября следующего года у Конопли истекает срок действия контракта с «Шахтером», и футболист, по данным Бурбаса, принял окончательное решение отказаться от его пролонгации. Таким образом, «горняки» будут вынуждены искать варианты для продажи Конопли уже в январе следующего года, если пожелают выручить хоть какую-то денежную компенсацию от ухода Ефима в другой клуб. Иначе рыжеволосый фулбек покинет родной клуб абсолютно бесплатно, оформив контракт с новым работодателем на правах свободного агента.

Нынешний кейс Конопли, как уже отмечалось выше, стал продолжением того, что уже можно считать своего рода тенденцией – «Шахтер» столкнулся с новой генерацией талантливых украинских футболистов, которые склонны создавать клубу куда больше проблем, чем их предшественники.

Если раньше украинские лидеры «Шахтера» предпочитали оставаться в клубе фактически до момента, пока им самим не укажут на дверь, зачастую откровенно пересиживая и теряя возможность попытаться сделать шаг вперед в карьере в более сильном европейском чемпионате, то сейчас ситуация кардинально иная – удержать украинцев для «горняков» становится не так уж и просто. Причем даже за хорошие деньги, ведь, как сообщает все тот же Игорь Бурбас, Конопле донецкий клуб был готов платить порядка 800 тысяч евро в год. И есть все основания полагать, что речь идет о базовом показателе оклада, без учета бонусных, рекламных, имиджевых и прочих выплат…

В последние годы «Шахтер» покинуло сразу несколько талантливых и амбициозных футболистов с украинским паспортом, которые являлись лидерами на своих позициях для донецкой команды. Речь, прежде всего, о Михаиле Мудрике, Анатолии Трубине, Георгии Судакове, а нынче вот и об Ефиме Конопле… Каждый из них на каком-то этапе карьеры достиг статуса ключевого исполнителя в первой команде «Шахтера», а потом… Потом, когда к ним возник предметный интерес из Европы, дал понять руководству, что хочет уйти. Причем каждый из перечисленных игроков делал это своими методами, но что их всех объединило – в «Шахтере» осознали, что повлиять на ситуацию уже никак не смогут.

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Еще в начале нынешнего века подобная ситуация (когда клуб никак не способен повлиять на своих украинских футболистов и вопросы их дальнейшей карьеры) выглядела для «Шахтера» абсолютно невероятной. Тогда руководство «горняков» всецело контролировало поведение и карьерные пути своих футболистов, по крайней мере из числа тех, у которых был отечественный паспорт. Даже на фоне интереса из топовых европейских чемпионатов украинцы продолжали оставаться в «Шахтере» до того самого момента, пока сам клуб решал, что более не нуждается в их услугах. Подобных примеров хватает. Это и Андрей Воробей, и Алексей Белик, и Александр Кучер, и Андрей Пятов, и Александр Гладкий, и Ярослав Ракицкий, и Сергей Кривцов, и Тарас Степаненко, и некоторые другие. Каждый из них в определенный момент карьеры имел теоретический шанс перебраться в топ-лигу Европы, получая запросы от тамошних клубов, но всякий раз «Шахтеру» удавалось оставить футболистов у себя, что и неудивительно, так как это было в интересах «горняков», перед которыми всегда актуальным является вопрос необходимости соблюдения лимита на легионеров, продолжающего существовать в УПЛ.

Анализируя прежние годы, можно выделить лишь одного украинского футболиста, покинувшего «Шахтер» ради европейской топ-лиги на пике своих возможностей и остававшегося на момент ухода ключевой фигурой для донецкой команды. Речь, безусловно, о центрбеке Дмитрии Чигринском, который летом 2009-го после победы «горняков» в Кубке УЕФА и достойного противостояния с «Барселоной» в матче за Суперкубок УЕФА, был продан за 25 миллионов евро все тем же каталонцам. Но то была важная с имиджевой точки зрения сделка для «Шахтера», который хотел показать всем, что его футболисты нужны и востребованы не просто середняками или аутсайдерами топ-чемпионатов Старого континента, но и лучшими клубами Европы.

Ни до Чигринского, ни долгие годы после него, по сути, никто из украинских игроков «Шахтера» не решался изменить ситуацию. Во многом по этой причине практически до последнего в донецкой команде «досиделся» Тарас Степаненко, уехавший лишь тогда, когда уже просто оказался ненужным, да и нынешний капитан «горняков», 29-летний Николай Матвиенко, кажется, идет стопами своего предшественника…

И вот новая генерация украинских талантов пошла против системы, кажется, окончательно сломав ее. Например, того же Анатолия Трубина в «Шахтере» хотели бы сохранить на долгие годы вперед, так как вратарь демонстрировал чудеса надежности в рамке и выглядел топово не только в матчах украинского чемпионата и Кубка, но и зачастую – в основной сетке Лиги чемпионов. Однако Трубин, незадолго до истечения срока контракта с «Шахтером», дал понять клубу, что продлевать свое трудовое соглашение не будет ни при каких условиях. Руководство «оранжево-черных» какое-то время надеялось, что футболиста удастся переубедить, а возможно, даже «переломать», но… Летом 2023 года «Шахтеру» пришлось отпустить Трубина в «Бенфику» за весьма скромные 10 миллионов евро (даже на Transfermarkt на момент сделки номинальная оценочная стоимость Анатолия составляла уже 22 миллиона евро), чтобы не потерять столь мастеровитого игрока свободным агентом. Что правда, руководителям донецкого клуба все-таки удалось выбить для себя потенциально неплохие условия в будущем: «Шахтер» получит 40% от прибыли в случае перепродажи «Бенфикой» Трубина в другой клуб.

Нынешняя ситуация с Ефимом Коноплей в целом попадает в ряд прежних уходов из клуба Мудрика, Трубина и Судакова, хотя и имеет некоторые особенности. На лицо случай, когда «Шахтер» нарвался на отказ продлевать сотрудничество не от кого-то из приобретенных украинцев, а непосредственно от человека, прошедшего через клубную академию, да еще и коренного дончанина, то есть «своего в доску». Что правда, если тот же Трубин, который также родился и вырос в Донецке, давал четко понять, что хочет обязательно уехать в Европу, то вот Конопля, по слухам, вел себя в переговорах с руководством «Шахтера» несколько иначе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Ефим, как писали в СМИ, в целом не был столь категоричен в аспекте ухода из клуба, как его талантливые экс-товарищи по академии. Поговаривают, что Конопля хотел получить в «Шахтере» невероятно шикарный, как по нынешним меркам, контракт – на 1,5 миллиона евро в год. Благодаря этому, Ефим стал бы одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, уступая по размерам заработка, вероятно, лишь буркинийцу Лассине Траоре и бразильцу Педриньо, которых подписывали еще до начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. Никто из легионеров, купленных «Шахтером» после 24 февраля 2022 года, как заверяют инсайдеры, не зарабатывает больше той суммы, которую требовал от клуба в качестве годового оклада Конопля.

Видимо, отсутствие очевидного ультиматума со стороны Конопли и готовность его все-таки общаться на предмет нового контракта в какой-то момент убедили руководство «Шахтера», что в данном случае не повторится кейс Трубина, или ситуации с Мудриком и Судаковым, которые добивались ухода из клуба. Но все-таки прецеденты, случившиеся в недавнем прошлом, проявили обнажившуюся слабость нынешнего «Шахтера». Сегодня у донецкого клуба уже не удается вести переговоры со своими ключевыми украинскими футболистами с позиции силы, как было с Воробьем, Беликом, Пятовым, Степаненко и некоторыми другими. Для нынешнего поколения игроков «горняки» уже не являются пределом мечтаний, да и в плане заработной платы они могут рассчитывать на плюс/минус аналогичные условия где-то в Европе. Плюс фактор войны и желание выехать с семьями в более спокойные места для проживания, конечно, также добавился и списывать его со счетов, увы, все еще нельзя категорически…

Что правда, с некоторыми футболистами с украинским паспортом у «Шахтера» все еще удается договариваться, так сказать, полюбовно. Например, не так давно в СМИ писали, что «горняки» могут вскоре столкнуться с еще двумя кейсами, когда основные футболисты окажутся на грани ухода из клуба в статусе свободных агентов из-за завершения сроков по контракту. Речь о ситуациях с Валерием Бондарем и Дмитрием Крыськивым, которые поначалу якобы также артачились и не хотели продлевать сотрудничество, но затем, если доверять Transfermarkt, все же оформили новые соглашения – до конца 2027-го и 2026-го, соответственно.

Но даже пролонгации Бондаря и Крыськива были не такими уж и простыми вызовами для «Шахтера». А это значит, что ситуация действительно меняется, и донецкому клубу необходимо искать пути выхода из нее, либо же несколько переформатировать свое поведение на рынке. В конце концов, лучше вовремя продать своего игрока, причем как основного, так и из ближайшей ротации, нежели потом потерять его бесплатно, или, что еще хуже, вступать с ним в судебные разбирательства. Ведь насильно, как говорят в народе, все равно мил не будешь…