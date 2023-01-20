Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык

По информации ТаТоТаке, основной вратарь «Шахтера« Анатолий Трубин сейчас отказывается продлевать контракт с украинским клубом.

Договор 21-летнего кипера завершается летом 2024 года, поэтому «Шахтеру», если он не хочет потерять игрока бесплатно или за небольшие деньги, стоит подумать о трансфере и замене.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» вернулся к варианту с подписанием вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка, за которого полтавчане хотят около трех миллионов евро.