Украина. Премьер лига20 января 2023, 19:45 |
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Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Анатолий хочет уехать в топ-чемпионат?
20 января 2023, 19:45 |
4461
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По информации ТаТоТаке, основной вратарь «Шахтера« Анатолий Трубин сейчас отказывается продлевать контракт с украинским клубом.
Договор 21-летнего кипера завершается летом 2024 года, поэтому «Шахтеру», если он не хочет потерять игрока бесплатно или за небольшие деньги, стоит подумать о трансфере и замене.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» вернулся к варианту с подписанием вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка, за которого полтавчане хотят около трех миллионов евро.
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Комментарии 6
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История с Мудриком многим вправит мозги.
Показать Скрыть 1 ответ
В мю. Де хеа стареет
Это фиаско кротан.
Сейчас в практически в каждом клубе АПЛ ищут вратаря на замену , да и не только в АПЛ. та же Германия , там тоже кризис с вратарями. В Испании получше , так что если будет играть нормально и привозить поменьше , то может и получится что
Біжи, біжи. Сподіваюсь в Різника також вистачить розуму не лізти в то болото.
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