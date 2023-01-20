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  4. Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Украина. Премьер лига
20 января 2023, 19:45 |
4461
6

Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык

Анатолий хочет уехать в топ-чемпионат?

20 января 2023, 19:45 |
4461
6
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
ФК Шахтер. Анатолий Трубин

По информации ТаТоТаке, основной вратарь «Шахтера« Анатолий Трубин сейчас отказывается продлевать контракт с украинским клубом.

Договор 21-летнего кипера завершается летом 2024 года, поэтому «Шахтеру», если он не хочет потерять игрока бесплатно или за небольшие деньги, стоит подумать о трансфере и замене.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» вернулся к варианту с подписанием вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка, за которого полтавчане хотят около трех миллионов евро.

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Шахтер Донецк Анатолий Трубин Дмитрий Ризнык Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 6
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zzg77
История с Мудриком многим вправит мозги.
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+7
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Умник
В мю. Де хеа стареет
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+4
Весняна Сова
Это фиаско кротан.
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+1
avk2307
Сейчас в  практически в каждом клубе АПЛ ищут вратаря на замену , да и не только в АПЛ. та же Германия , там тоже кризис с вратарями. В Испании получше , так что если будет играть нормально и привозить поменьше , то может и получится что
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0
Хутин Пуйло
Біжи, біжи. Сподіваюсь в Різника також вистачить розуму  не лізти в то болото. 
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0
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