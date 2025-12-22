Шахтер решил срочно вернуть украинца, чтобы сразу его продать
Иван Лосенко может переехать в США
Донецкий «Шахтер» близок к продаже футболиста в зарубежный чемпионат.
Однако сначала срочно возвращает его из аренды. Речь идет об Иване Лосенко, который это полугодие провел в составе «Кудровки», сообщает журналист Игорь Бурбас.
21-летний футболист сменит не только клуб и чемпионат, но и континент. В приглашении Лосенко заинтересован клуб из МЛС. Переговоры на продвинутой стадии.
В текущем сезоне чемпионата Украины по футболу Лосенко провел 13 матчей и результативными действиями не отмечался. Его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Победу хозяевам поля принес дубль Моргана Роджерса
Британцу для победы понадобилось шесть раундов