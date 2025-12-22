Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Шахтер решил срочно вернуть украинца, чтобы сразу его продать
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 00:02 |
Иван Лосенко может переехать в США

УПЛ. Иван Лосенко

Донецкий «Шахтер» близок к продаже футболиста в зарубежный чемпионат.

Однако сначала срочно возвращает его из аренды. Речь идет об Иване Лосенко, который это полугодие провел в составе «Кудровки», сообщает журналист Игорь Бурбас.

21-летний футболист сменит не только клуб и чемпионат, но и континент. В приглашении Лосенко заинтересован клуб из МЛС. Переговоры на продвинутой стадии.

В текущем сезоне чемпионата Украины по футболу Лосенко провел 13 матчей и результативными действиями не отмечался. Его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

Иван Лосенко трансферы УПЛ трансферы Кудровка Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
