Шахтер решил срочно вернуть украинца, чтобы сразу его продать

Донецкий «Шахтер» близок к продаже футболиста в зарубежный чемпионат.

Однако сначала срочно возвращает его из аренды. Речь идет об Иване Лосенко, который это полугодие провел в составе «Кудровки», сообщает журналист Игорь Бурбас.

21-летний футболист сменит не только клуб и чемпионат, но и континент. В приглашении Лосенко заинтересован клуб из МЛС. Переговоры на продвинутой стадии.

В текущем сезоне чемпионата Украины по футболу Лосенко провел 13 матчей и результативными действиями не отмечался. Его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.