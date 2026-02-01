Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ арендовал голкипера Манчестер Сити
Англия
01 февраля 2026, 14:09 |
130
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ арендовал голкипера Манчестер Сити

Штефан Ортега перебрался в расположение Ноттингем Форест

01 февраля 2026, 14:09 |
130
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ арендовал голкипера Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест. Штефан Ортега

Ноттингем Форест официально объявил о подписании немецкого голкипера Штефана Ортеги. Об этом сообщает клубная пресс-служба «лесников».

«Добро пожаловать в Ноттингем Форест, Штефан Ортега», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.

По официальной информации, Ортега перебрался в расположение Ноттингем Фореста на правах аренды до конца нынешнего сезона. Немецкий голкипер принадлежит Манчестеру Сити.

В нынешнем сезоне Ноттингем Форест занимает 17-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 25 турнирных баллов после 23 сыгранных матчей.

По теме:
Артета может покинуть Арсенал в конце сезона. Известны подробности
ОФИЦИАЛЬНО. Там, где все знакомо. Бразильский сборник будет играть в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо приняли решение по будущему Рамадани
Ноттингем Форест Штефан Ортега аренда игрока Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ноттингем Форест
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Футбол | 01 февраля 2026, 08:27 16
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение

Каталонцы предлагали 2 миллиона евро за Шапаренко

Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Футбол | 01 февраля 2026, 07:47 12
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда

Пулулу все-таки может оказаться в Киеве

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень тяжело, ведь у него уже есть свое мнение»
Футбол | 01.02.2026, 11:16
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень тяжело, ведь у него уже есть свое мнение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень тяжело, ведь у него уже есть свое мнение»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футбол | 31.01.2026, 22:52
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Футбол | 31.01.2026, 15:19
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
30.01.2026, 14:23 1
Футбол
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 18
Футбол
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
30.01.2026, 13:29
Теннис
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
30.01.2026, 08:12
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
31.01.2026, 05:05
Теннис
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем