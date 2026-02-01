ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ арендовал голкипера Манчестер Сити

Ноттингем Форест официально объявил о подписании немецкого голкипера Штефана Ортеги. Об этом сообщает клубная пресс-служба «лесников».

«Добро пожаловать в Ноттингем Форест, Штефан Ортега», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.

По официальной информации, Ортега перебрался в расположение Ноттингем Фореста на правах аренды до конца нынешнего сезона. Немецкий голкипер принадлежит Манчестеру Сити.

В нынешнем сезоне Ноттингем Форест занимает 17-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 25 турнирных баллов после 23 сыгранных матчей.