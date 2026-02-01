Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Боруссия Д
01.02.2026 18:30 - : -
Хайденхайм
Германия
01 февраля 2026, 13:24 |
Боруссия Д – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч чемпионат Германии

Поединок состоится 1 февраля в 18:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля, свою встречу в 20 туре Бундеслиге проведут Боруссия Дортмунд – Хайденхайм. Начало матча запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

«Шмели» неплохо идут в чемпионате, где они занимают вторую строчку, хотя пока команда не мечтает о чемпионстве, так как отстает от лидирующей Баварии на 8 очков. В последнем туре Боруссия одолела на выезде Унион Берлин со счетом 3:0, так серия без поражений в чемпионате достигла 12 матчей.

На этой неделе дортмундцы уступили дома Интеру в Лиге чемпионов со счетом 0:2, но и при таких раскладах удалось пробиться в плей-офф с 17-го места, где в 1/16 финала придется сыграть с Аталантой. Предстоящий матч рискует пропустить только Забитцер, у него было повреждение.

Хайденхайм

Пока проваливает сезон Хайденхайм, который идет последним, отставание от зоны переходных матчей составляет 5 очков. В последнем туре команда уступила на своем поле Лейпцигу со счетом 0:3. Таким образом, серия без побед достигла шести матчей, за этот отрезок удалось набрать всего два очка.

У команды проблемы во всех компонентах, мало забивают и много пропускают, так будет сложно сохранить прописку в сильнейшем немецком дивизионе. Кроме Бундеслиги у Хайденхайма больше не осталось турниров, именно сюда стоит бросать все силы. Сразу восемь игроков вынуждены пропустить предстоящий матч по разным причинам.

Личные встречи

В очных противостояниях явных перевес на стороне Боруссии, хотя клубы провели небольшое количество матчей. Хайденхайм в первом круге уступил на своей арене со счетом 0:2.

Прогноз

Поскольку встречаются команды с разных концов турнирной таблицы, Боруссия котируется большим фаворитом, «шмелям» должен помочь фактор своей арены. Матч должен пройти при явном преимуществе хозяев поля, но у Хайденхайма будут свои шансы, к тому же, гости остро нуждаются в очках. Поставлю здесь на победу дортмундцев с форой -1,5 гола за 1,66.

Боруссия Д
1 февраля 2026 -
18:30
Хайденхайм
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
