  ОФИЦИАЛЬНО. Там, где все знакомо. Бразильский сборник будет играть в АПЛ
01 февраля 2026, 13:26
ОФИЦИАЛЬНО. Там, где все знакомо. Бразильский сборник будет играть в АПЛ

Дуглас Луис отправился в аренду в родную «Астон Виллу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Луис

28-летний бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис во второй раз за сезон отправился в аренду в Английскую Премьер-лигу.

Едва Дуглас вернулся из «Ноттингем Форест», как на вторую часть сезона перебрался в «Астон Виллу».

«Львы» – не чужая команда для Луиса, поскольку с 2019 по 2024 год бразилец защищал цвета этого клуба. В общей сложности за «Астон Виллу» Луис провел 204 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 24 результативные передачи.

В первой части сезона 2025/26 бразилец сыграл 14 матчей в составе «Ноттингем Форест», отметившись лишь одной голевой передачей.

Напомним, что именно из «Астон Виллы» Дуглас перебрался в «Ювентус» летом 2024 года за 51.5 миллиона евро. Стать важной частью «зебр» бразильцу так и не удалось – 27 матчей и ноль результативных действий.

